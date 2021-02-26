食安中心指發霉蘋果含棒曲霉素　瘀咗定發霉？營養師教媽媽咁分辨

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-02-26 07:00

不當儲存蔬果，分分鐘影響健康！食物安全中心在社交平台發文，指發霉或腐爛的蘋果含棒曲霉素，可致腸胃不適，提醒市民避免進食。有營養師指，蘋果「瘀咗」不一定代表腐爛，並提醒家長食用蔬果要注意6件事！

按圖即睇食用蔬果注意事項：

可致噁心嘔吐

食物安全中心日前在facebook專頁發文，表示受損或者發霉的水果，尤其是蘋果，都可能含有棒曲霉素。攝入大量棒曲霉素可能會引致噁心、腸胃不適和嘔吐。

中心提醒，由於棒曲霉素通常出現在腐爛的蘋果，所以宜妥善儲存蘋果，避免滋生霉菌。如果蘋果已發霉或者腐爛，便不宜食用，亦不宜用來榨汁。因為即使榨汁前已清洗蘋果表面，或去除發霉部分，也不一定可以消除已經存在的棒曲霉素，因為部分棒曲霉素可能已經擴散至其他組織。

營養師：「瘀咗」不等於腐爛發霉

蘋果切開後，容易「生鏽」變色，甚至「變瘀」。香港營養師學會認可營養師李杏榆指，水果「變瘀」有不同原因，例如當水果被撞到、壓到，令細胞破壁，也可能使其「變瘀」，但不一定代表腐爛。「瘀咗嘅生果，就算唔係真係爛咗，都有機會更容易變壞。因為當佢壓瘀咗，表皮爛咗少少，有機會令空氣、細菌進入。」

「如果係就咁瘀咗，都可以食，但要盡快食。食嘅時候要留意味道會唔會有唔同，例如有酸味、苦澀味。」她補充，當蔬果表面出現霉菌，即有肉眼可見的白色點點，才算是腐爛。除了發霉，如薯仔開始發芽，為安全起見，也不宜食用。「就算切咗嗰忽，都唔知啲菌會唔會喺其他位置滋生咗。」

不宜囤積蔬果 選購連蒂提子

李杏榆提醒，家長選購時最好選擇沒有損壞的蔬果。如是購買提子、車厘子，最好選擇連蒂的。「如果拔咗個蒂，雖然唔覺眼，但已經有破口，更容易變壞，連蒂的話相對保存得耐少少。」她又指，宜在食用前才清洗蔬果。「買返嚟建議要食先洗，切完之後直接食。因為洗咗會有水份、濕氣滲入水果，唔即刻食會容易變壞。」

疫情下，為減少到街市的次數，不少媽媽一次過購入大量食材。李杏榆提醒，不宜囤積大量蔬果，最多每次買兩至三天的份量。「因為所有蔬果都有自己保鮮期，如果買太多，就算未變壞，擺雪櫃一段時間，好多營養素，例如水溶性的維他命B、維他命C都會慢慢流失。」她又建議，除非是有機認證，否則進食水果前，宜先去皮。「雖然個皮好有營養，有大量纖維，但都驚個皮有殘餘污染物。尤其是薄皮水果，例如提子，連皮食的話好多時都污染物超標。」

相關文章：早餐食物竟可影響成績？真人實測跟呢個方法食一星期數學即滿分

按圖即睇用咩方法改善小朋友學業成績：

+ 20 + 20 + 20