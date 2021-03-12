葉翠翠踩太空漫步機兩月減6磅　吳若希產後用呢個方法7日減4磅

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-03-12 21:14

減肥是女士們的終身目標，尤其是很多生完BB的媽媽都會心急減肥，希望可以回復未生前的身形。不少星媽都會在網上分享減肥瘦身方法，讓不少媽媽們紛紛跟隨。今次向大家分享3大星媽減肥秘方。

葉翠翠踩太空漫步機2月減6磅

三孩之母葉翠翠早前買入「太空漫步機」，她表示這是「最踏實的減肥方法」，並一直分享運動進度，去到第13日葉翠翠表示開始見到成績「每天的努力，到今天好像是有點轉變，同一個位置，同一個表情，好似真係瘦左少少」，並表示用59日成功瘦了6磅，她表示「雖然慢但有效果的。亦因為我不適宜減得太快，畢竟有太多事要兼顧，減得太快會容易疲倦。」

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吳若希168斷食減肥法1星期減4磅

吳若希（Jinny）去年底誕下細仔Kylian，完成坐月後，Jinny就使用「168斷食減肥法」進行產後修身，經過一星期後，體重由61kg（約134磅）減至59.1kg（約130磅），體重輕了2kg（約4磅）。Jinny定下產後瘦身目標為減夠10kg，為將來復出工作做好準備。

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陳倩揚以低醣減肥法2個月減28磅

陳倩揚自2010年與丈夫結婚後生下三名仔女，去年7月陳倩揚生下第三胎，體重一度升至138磅。她在直播中表示，自己主要靠改變飲食習慣成功修身，她透過「低醣減肥法」，成功在兩個月內將體重減至110磅。

倩揚指出，「低醣減肥法」可以「飽足減肥」，亦能夠吃足三餐。她自創的餐單主要是減少攝取精製澱粉質，包括粥、白飯、意粉、麵包等等，她指出，減醣餐單重點在於避免攝取「精製澱粉質」，如白飯、白粥、河粉及麵包等經過加工的澱粉質，這些食物經過漂染，營養價值和纖維都很低而且升糖指數較高。反而應該用升糖指數較低的「原型澱粉質」如蕃薯、南瓜、薯仔、藜麥、蓮藕、紅菜頭等根莖類澱粉質代替。倩揚自創的低醣減肥餐單主要讓減肥人士能夠每日都能「食得飽」，餐單的重點在於「啱嘅食物配搭、啱嘅時間、啱嘅比例」。陳倩揚自創的低醣減肥餐單及飲食貼士：

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更多陳倩揚減肥前後的對比：

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同場加映：牛年BB｜10位準星媽齊曬大肚寫真 原子鏸岑麗香沈卓盈肥肚唔肥人

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