周汶錡大仔讀本地幼稚園學寫中文句子　字體端正網友讚：寫得好靚

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-03-11 23:41

不少星二代講得一口流利英文，但部分會忽略中文的重要性，尤其是混血、就讀國際學校的小朋友。周汶錡沒有讓兒子入讀國際學校，一對兒子現正就讀港島區的本地幼稚園，早前她貼出大仔Jacques Lepeu在家中學習中文的照片，只見Jacques練習寫繁體中文，讓不少網民大讚叻仔！

周汶錡（Kathy）與法籍丈夫Julien Lepeu婚後誕下兩個混血囝囝Jacques和Avner，他們現正就讀位於跑馬地樂活道的私立幼稚園天主教聖瑪加利大幼稚園，該校每年學費為4萬8千元，不少學生也考入熱門小學如聖保羅男女中學附小、拔萃男書院附屬小學、拔萃女小學等。

Kathy經常分享一家人的生活點滴，日前貼出大仔Jacques Lepeu在家抄寫中文句子的相片，只見Jacques在練習簿練習寫「零用錢買糖果」，不少網民大讚「繁體字寫得好靚」、「好叻👍，學中文好重要！叻媽媽」。

另外，亦有網民發現Jacques練習簿上的中文名，原來Jacques中文名叫雷棨宇，弟弟則叫雷棨博。

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