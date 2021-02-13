夫妻性生活頻率等於恩愛指標？性治療師：唔需要同人比較

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-02-13 21:00

良好的夫妻關係包含互相協調及享受的性生活，不少人則執著於性行為的次數，甚至以性生活頻率作為恩愛指標。資深性治療師何慕詩指，夫妻無需與其他人比較性生活頻率，性慾減少也有不同原因，要改善關係，最重要是勇於表達、開放溝通。

按圖了解夫妻性生活有最佳頻率嗎？

1.夫妻性生活的頻率多久一次算是正常？有最佳頻率嗎？

很多人以性生活頻率作為夫妻關係是否恩愛、健康，甚至是否正常的指標，但其實這說法是十分不正確。性行為是二人肉體上最親密的行為，最重要是二人合拍。夫婦間確保大家都覺得舒服、滿意，就已經足夠。只需向對方交代，無需與其他人作比較。

如果你很有性需要，而你伴侶亦很有性需要，那會是perfect match（完美組合）。如果你沒有性需要，伴侶亦同樣沒有，那麼你們甚少有性行為，甚至沒有性行為，也不能說是有問題。最常出現的問題，是二人在次數方面未能達成共識，一方覺得太多、吃力，對方卻覺得太少、有所欠缺。在這個情況，我們應進一步了解，究竟對方為何沒有性需要？又或者為何覺得對方需要得太多。

按圖了解女性性慾減少的原因

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2.女性性慾減少，有什麼常見原因？

的確較常見的是男士投訴女士不想有性行為，但並不是必然現象，亦有不少女士投訴男士沒有性慾。無論性慾少的是男士抑或女士，首先要審視的，是生活是否承受很大壓力。

當一個人壓力大，壓力荷爾蒙，即皮質醇水平會提升。若體內的皮質醇偏高，會抑壓性荷爾蒙的運作，令人愈來愈不想有性行為。現時大家經歷的社會現況，令不同的人在不同的範疇也會覺得生活大壓力，例如在疫情下，很多人失業、有經濟影響，又或是因生活模式改變，而有心理壓力等。無論你壓力來源是什麼，我們需要尋找適合自己的減壓方法。即使環境沒有改變，當心態不同，放眼看世界也會更正面，性生活亦會改善。

撇除壓力，女士偏向較少在性方面表達自己喜好，是否享受、舒服等。因為女士從小至大，都被教育要內儉。如果經常談論，會有淫蕩等的負面標籤。但別忘記性是兩個人之間最親密的舉動，如果不好好表達自己，伴侶便會不理解，誤以為對方接受他的行為。

當女方覺得對方令自己不舒服，但不知如何表達，又不想傷害對方，默默承受負面情緒，日子久了，性慾便愈來愈低。當忍了一段長時間，才跟伴侶坦誠，伴侶可能覺得一頭霧水，甚至疑惑「咁多年後你先話俾我知，係你真係覺得唔ok，定因為你內心感覺唔同咗，唔再愛我，今時今日先嚟投訴」，引起不必要的誤解。

因此，在性方面，無論感受是正面或是負面，也應勇於表達、開放溝通。討論時不宜從攻擊對方的角度出發，或是讓對方覺得你在投訴，而是純粹改善事情。假設對方怕醜，不好意思講，作為男士，也應問對方「o唔ok, 有冇咩可以改善？」。你不去問，同時是剝削對方可以改善的空間。對方早日改善，自己也可早日享受，更投入性生活。

3.老公投訴老婆不願意行房，有老婆等於無老婆，可以怎辦？

首先撇除所有情緒上的不安，對方不想做，必定有他的原因，所以要好好去溝通。若老公開口表達時，情緒已相對負面，太太便會不願意開心見誠。因此如果老公想去了解多點，應該以一個相對平和的態度，以關心的角度出發。究竟太太身體有什麼不適？會否是做愛時令她覺得痛？是否有任何負面感覺？

如果不是生理上的不適，就可能是技巧層面的事情，大家不好意思開聲，或長久以來未能滿足對方的喜好，諸如此類。加深了解後，太太明白你不是怪責她，而是為事情好，希望大家可更享受，相信會更願意表達自己。若雙方經討論後，也不能解決問題，宜向專業人士求助。

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