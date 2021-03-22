夫妻感情良好就是不想親熱？　6大行為或為步入「無性」關係徵兆

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-03-22 12:12

跟伴侶相處久了，彼此愈來愈熟悉、愈來愈像家人，導致原本熱戀時期的激情不再嗎？雖然只要對方在身邊就感到安心，但是好像少了甚麼衝動；是因為「做到膩了」，還是彼此的相處模式變得就像「家人」關係了呢？雖然說「性愛」不是人類生存的必需品，但性生活卻是情感關係中非常重要的一環！以下是理學家與性治療師在 Huff Post 網站上分享的幾個徵兆，來看看你們符合幾項呢？

夫妻符合「無性關係」的 6 個徵兆 （點圖閱讀）

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1. 曾幾何時，雙方已經喪失調情能力

回想起彼此在熱戀初期的勾搭與誘惑，當時真的是天雷勾動地火，只要一個眼神彷彿就能直接開戰；但現在隨著交往時間愈來愈久，你們講甜言蜜語的頻率似乎愈來愈低了，也幾乎不稱讚對方的身體跟臉蛋了——這該怎麼辦呢？難道對你們而言，彼此已經喪失魅力了嗎？

可以試試看，偶爾傳點帶有暗示性的簡訊，或者經過對方時不經意碰觸對方手臂、開車時順便觸摸伴侶的手... ...雖然這些只是生活上的小細節，卻遠比零溝通或是讓熱情漸漸冷淡好多了。若你把這些建議好好放在心上，就能夠改善現況，創造出很不一樣的氛圍。要記得，肢體接觸並不僅限於臥室以內喔！平凡的牽手與擁抱都可以很甜蜜。

2. 太過習慣了，伴侶愈來愈像室友？

剛開始交往時，我們都會費盡心力打理自己、穿上得體整齊的衣服，不只是為了自我感覺良好，更為了讓對方覺得有被重視的感覺。但在一起久了之後，雙方都開始進入「室友模式」，整天只穿著內褲或睡衣晃來晃去，雖然說能自然地展現醜態與日常習慣，是感情穩定的一種表現，但時間久了，有時候連該怎麼施展魅力都要忘記了。

心理學家與性治療師 Shannon Chavez 認為：

我們常低估了「肉體吸引力」對一段關係的重要性。如果發現彼此進入了怠惰的「室友心態」，請記得振作起來，偶爾換上漂亮衣服、擦上迷人香水、買新的按摩精油，甚至兩個人不出門時，也能穿著性暗示意味濃厚的性感睡衣。

3. 討論「性愛」，讓你們很不自在

性治療師 Vanessa Marin 認為：

如果你們沒辦法自在地談論性愛這件事，那可能未來很有可能會進入「無性生活」的狀態。

美好的性生活需要看感覺與各自的習慣，當然「溝通」也是不可少。你喜歡怎樣的節奏，他適合怎樣的步調？性生活不該只是一個行程或例行公事，而是一個享受與讓感情升溫的方式。性愛的品質好壞著重溝通，少了溝通，即使是身體再契合也會造成誤會與落差。床第之事你喜歡怎樣的，他又有甚麼期待？若彼此都蒙在鼓裡，可就不太 OK 囉。

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4. 看到煽情畫面會想尷尬轉台？

伴侶關係其實有很多種樣貌，無性或性生活貧乏，似乎已成為許多伴侶的一大問題。雖然說每對伴侶的相處模式不盡相同，不見得非要性愛不可，柏拉圖也很好；但若你發現自己避免和愛人去看有性意味或性暗示的電影，或是在電視上看到煽情與性愛畫面時會想尷尬轉台，那就代表你內心有些矛盾情結與糾結的點被牽動了。

螢幕上的性愛場景，雖然生香活色、火辣無比，但不再是撩撥性慾的刺激，而是讓你們堅介無比的橋段——它彷彿就是在提醒你「彼此的激情已經不在」了，或是暗示你去面對你一直在逃避的問題！

5. 在進行性行為時經常分心或有作業感

假設你們正在翻雲覆雨時，突然有一方說出「明天中午要吃甚麼啊？對了，我的停車費好像還沒繳，等下要趕緊去繳了」，或者「我忽然想到，老闆跟我說下個月有績效考核，我待會要去忙了。我們快點做完快點準備」時，你會做何感想呢？除了覺得超煞風景，也好像根本不在乎這場性愛的美好與感受，滿腦子只想著別的事吧？

還是說，你覺得「性愛」就像做作業，是每對伴侶都必須要有的例行公事呢？這會導致你們彼此都無法在性行為當中好好享受，本應是美好的事卻不斷被打擾、無法沉浸其中。這也表示一種放不開、或是虛應故事、只想完成行程的敷衍感呢！

6. 為了避免做愛，故意忙碌晚睡或外出

但是，也有些人是這樣的：不太敢拒絕伴侶的需求或索愛，只能使用一堆藉口來故意逃避。所以會故意讓生活塞滿大大小小的事情、有意無意地「晚睡」或是確定對方睡著之後才爬上床，而這些「小動作」或「伎倆」其實都只是為了能降低床事發生的可能、避免與伴侶進行尷尬的性行為罷了。

若你不想做，可以坦誠佈公；你不是對方的洩慾工具，你的身體也是你的，你當然可以有你說「不」的權利。反之，若你發現對方逐漸冷淡起來，或許可以仔細思考看看是哪裡出了差錯，找個機會溫柔的與他聊聊吧！

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