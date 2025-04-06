該向老公拿「零用錢」？她嘆沒收入不踏實　網民稱經濟獨立很重要

身為「家庭主婦」，沒有固定收入，不免會感到心裏不踏實。一名女網友發文，稱自己雖然結婚但還沒登記，為了家庭辭掉工作在家裏當家庭主婦，但沒有經濟來源讓她感到心裏不太踏實，於是詢問網友：「做家庭主婦的我該每月跟老公拿零用錢嗎？」



其實很多人都不喜歡「被老公養」的感：（按圖了解）



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一名女網友在Dcard發文，表示自己已經結婚半年了，只有辦婚禮，還沒去登記，老公只在婚後給過一次1萬元的零用錢，之後從未給過，因為他們計劃要有小孩，事主自願辭掉工作，在家當「家庭主婦」，平時買東西或網購都是老公付錢，讓她感到心裏「不踏實」。

事主表示，她平時在家負責做家務、照顧家庭，老公是否應該給「零用錢」呢？她也想要有一些經濟上的自由，但又不確定此想法是否合理，於是請教網友們的意見。

此文一出，不少網友認為事主要經濟獨立，應該要去找工作，而不是伸手要錢：

・「沒有小孩在家要幹嘛，買網購？先去工作吧」

・「沒有小孩建議去上班，老實說沒有小孩在家也沒有甚麼事做」

・「經濟要獨立，人格才能獨立」

・「自己賺比較實際」

・「沒小孩先去工作好嗎，一個家要大家一起努力才會好」



也有網友提到，事主還沒登記就不算結婚，只是男女朋友關係：

・「沒登記就是沒結婚，你們只是辦過婚禮的男女朋友，或者說未婚夫妻而已」

・「登記才有法律婚姻關係，只有婚禮你們還是男女朋友喔」

・「沒登記不算夫妻啊，生小孩也變非婚生子喔，這一切都要看妳男友能不能接受」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】