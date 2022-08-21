婚姻｜當幸福少奶奶被老公錫已夠？培養「這心態」你才享真正幸福

雖然錢不是萬能，但沒有錢卻是萬萬不能，社會和現實不止一次的告訴我們，有錢和沒錢，過得是不一樣的人生。



對女性而言，有獨立的經濟能力，才能活的體面，才能為取悦自己而活。

多點錢傍身，當妻子、媽媽的，內心也會較安心吧！（按圖了解）

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1. 缺乏自信心

當你有條件、有獨立的經濟能力，你會擁有更多的底氣和自信，在一個家庭中，你的經濟能力代表着你的話語權。如果你的經濟條件不允許，買東西必須精打細算，逼着要勤儉持家的過日子，生活中的雞毛蒜皮會你身不由己，甚至慢慢的將你侵蝕，把你從一個精緻優雅的女生變成了一個喋喋不休、斤斤計較的大媽，就連自己也會看輕自己。

2. 婚姻上的自主權

不要以為找了有錢公子嫁了從此就能過上富裕的生活，女人自始至終都要有賺錢的能力，才有談平等的資格，才不會在婚姻中處於卑微的狀態，事事必須將就着。一段好的婚姻裏，應該是你很好，但我也不差的狀態，雙向奔赴的愛才是有意義的，當你有賺錢的能力，面對婚姻的時候，你會擁有更多的自主權，也不必為了取悦誰而委屈自己。

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3. 捨不得花錢

物質上的貧窮會給人帶來精神上的貧窮，所謂手裏有錢心不慌，當你有良好的經濟能力，買東西的時候，你會比別人有更多的挑選餘地，而不是隻能一味地盯着價格，只買便宜的物品，捨不得吃，捨不得穿，最終活的斤斤計較。更糟糕的是，可能會為了一點小利而貪小便宜，甚至丟掉了尊嚴和誠信，被外人看不起！

4. 膽小懦弱

當遇到某些需做重大決定的事情時，有經濟能力的人會臨危不亂，畢竟有錢就可以解決大多數的問題；相反的貧窮的人可能會表現得慌亂不已、畏手畏腳的，深怕將自己送上一條錯誤的道路。這見證了一句很扎心的話，叫錢為人之膽。

總的來說，人窮並不可怕，只要你願意吃苦和拼搏，一定可以改變命運、創造財富，好好的努力賺錢吧！將來的某一天，我們也能說一句「有錢真好」。

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