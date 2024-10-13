婚姻｜6萬乘8萬是多少？聽到老婆答案　老公嘆氣：錢還是我管就好

許多家庭都是由老婆來管理財務，一名網友分享一段有趣對話，內容是老婆表示想管錢，老公就拋出兩道數學題，沒想到老婆並未覺察題目陷阱，讓老公直呼「錢還是我來管就好」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。



這名網友在社群平台「Threads」分享一段有趣對話，內容是老婆向老公要求掌管家中財務，於是老公就拋出一道數學題問「6萬加8萬等於多少？」，老婆秒回「14萬」，老公再問「6萬乘8萬呢？」，老婆答「48萬」，老公直呼「錢還是我來管就好」，因為正確解答為48億。

貼文一出後，多數網友都笑稱：

．「怎麼辦！我剛剛完全覺得沒錯，是48萬啊，我的店是不是要請會計比較好」

．「我也想說就48萬啊！怎麼了嗎」

．「我也理直氣壯跟着說48萬了」

．「用這招就知道你根本不想給老婆管錢」

．「其實管錢只要會加減就好了，乘除幾乎沒有用到，萬乘萬這東西，家用根本不會出現」



此外，也有部分網友直言：

．「跟老公說，我們家不會有48億，所以不用會這種計算」

．「你是有48億給她管嗎，懂那麼多幹嘛」



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