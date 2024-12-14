老公說「我養你」別信！當上全職媽媽　更要懂得爭取經齊自主權

一個「受夠了開口向別人要錢」感覺的全職媽媽，應該怎麼辦！？



就算是當了全職媽媽，也要爭取「經濟自主權」，別在金錢上過度賴另一半：（按圖了解）



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主動爭取，找回經濟自主權

一位女網友首度Dcard發文提到，「受夠了開口向別人要錢」的感覺，很想要自己出去工作；加上事主從小看着媽媽從全職主婦回歸職場的那段艱辛過程，於是更是覺得，「被先生要求只能在家當全職媽媽，真的沒有比較幸福耶…」

全職媽媽，也想要有自己的「經濟價值」

事主婚前是音樂教室的老師，一開始課比較少，那時候都會主動分攤家務，下廚做飯，盡可能的發揮自己的「經濟價值」，但後來買菜錢不夠要伸手的時候，偶爾就會換來一句「蛤！不是前兩個禮拜不是才剛拿2000元？」

家務分擔上也是，一開始談好，「我做飯，他洗碗！」但是當老公不想要洗碗的時候，就會說「我這麼辛苦工作賺錢，然後我回家還要做家事，」只能說，大部分經濟主力者，很容易會出現「我很辛苦的每天上班賺錢，你在家做牛做馬是應該的，因為你一毛錢都沒有賺」的心態，讓她萌生出去工作的念頭！

女事主更是強調，「千萬不要相信老公說我養你！」這種話，真的聽聽就好，出去工作不是薪資的多寡，而是能與社會不脫節！

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網友一致力挺全職媽媽

此文一出，真的讓不少同樣為全職媽媽的人深有同感。

許多問題婚後才會出現，從財務分配到育兒家事，各種無法達成共識的狀態，就有網友說，「如果希望在職場上，透過自己的能力獲得成就的人，硬要她們『只能在家』，應該會滿痛苦的吧。」，其中更有網友說，「最討厭是聽到『女生出去賺的錢，根本也沒有比較划算，倒不如就在家就好了』」的說法。

主動爭取，找回經濟自主權

確實，大部分全職媽媽會覺得，「就是因為我打理整個家讓你無後顧之憂，才能讓你在外頭好好工作！」

來自台灣的精算媽咪珊迪兔就建議說，首先，全職媽媽們千萬不要把自己看得太過渺小，認為自己不該擁有金錢自主權，而不主動控制金錢的流動方向，只要主動爭取，也可以存到錢呢！

第一步鼓勵全職媽媽要有自己的興趣與收入，媽媽利用時間學習自己喜歡的東西，增加技能與知識，在孩子上幼兒園時，就可以考證照或兼職來賺點家用，給自己信心，當孩子可以自行上學，就能全職做自己喜歡做的事情。

另外，情況若是老公每個月給固定生活費，而且老公不過問實際花費項目的話，那麼媽媽們也能透過消費習慣搭配預期支出等表格，時時記錄自己省下的費用，再拿去投資。

建議小額投資開始，每個月定期定額累積自身的資產，以最安全的方式達到金錢自主。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「老公說要養我，可以相信嗎？」全職媽媽也想創造自已的「經濟價值」，不想伸手要錢了】