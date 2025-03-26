幼兒數學｜小朋友常混淆數字次序？ 3招學習法輕鬆掌握數字概念

數字概念｜幼兒學習數字是成長的重要一環，在適當時候讓小朋友學會數數目，有助孩子更清晰表達到表達自己的需要。同時，數數字對於小朋友來說是其中一個簡單又有效的冷靜方法。不過，數字概念對小朋友來說較抽象，因此在學習數字時家長可以提供時適當的引導，助孩子輕鬆掌握數字概念。



甚麼時候開始教孩子數數字？

對於年紀較小的孩子來說，數字概念是一門較抽象的課題。一般幼兒在1歲半左右開始能說出數字，但這時他們多是模仿大人的語音，並不具備真正的數字概念。

家長可以選擇孩子經歷學習模仿大人的階段時教導他們數數字，不過，由於數字概念較為象，小朋友在學習期間很容易出現跳過數目、搞亂次序等情況。因此，家長在教孩子數數時，要有耐心，並注意避免數字次序混亂的情況。

學習數字概念方法

1. 避免雙語混合教學

數字學習最好從母語（如廣東話）開始，孩子在熟悉使用母語數數後，父母可再考慮引入其他語言，例如英語，避免同時混合教學導致孩子感到混淆。

2. 「一對一對應」原則

教孩子數數時，可用具體物品幫助理解，使數字概念變得形象化。因此，父母可以運用「一對一對應」原則進行教學。

例如，父母可以嘗試將水果逐個放在桌上，邊放邊數：「一、二、三」，確保每個數字對應水果的數量，如此類推，讓小朋友透過具體事物明白每個數字所表示的數目。不過，值得注意的是，在運用「一對一對應」原則教學時，應使用相同類型的物件，避免混合不同物件引起混亂。

3. 用歌曲提升學習樂趣

透過唱歌讓數字學習變得有趣。可以準備畫有小鳥的卡片，每拿出一張便唱「一隻雀仔跌落水」，再拿出第二張便唱「兩隻雀仔跌落水」，用輕鬆的方式幫助孩子記住數字。