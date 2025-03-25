幼稚園孩子易混淆英文與普通話拼音？必知4招提升雙語學習能力

香港教育重視兩文三語，小朋友從小已經開始接觸多種語言。不過，許多幼稚園小朋友常常在同時學習兩種語言時，出現語音混淆的情況。以下將分享背後的3大成因，及4個實用方法，提升孩子的雙語學習能力。



易混淆英普拼音3大成因

1. 語音系統差異

普通話拼音和英文拼音各自有其獨立的發音系統，並有不同的語音結構。

普通話：普通話拼音共有四個聲調，小朋友會較難發音和辨識語音。不過，普通話拼音的音節結構相對簡單，音節數量也較少。

英文：雖然英文拼音是以字母發音為基礎，發音不涉及聲調問題，規則較固定。但英文拼音比起普通話有更多樣的音節，而且也會依賴字母組合，對學齡兒童來說會較為複雜。

2. 大腦負荷

3至6歲是兒童的語言學習黃金期，他們的大腦正在發展語言處理能力，而處理不同語言的語音規則，會加重他們大腦的認知負荷，這問題在兩種語言的學習初期特別常見。兒童可能因尚未完全發展出辨識語言和區分發音的能力，因而容易混淆語音。

3. 語言交叉干擾

「語言交叉干擾」的現象在雙語或多語言學習中很常見，由其是在語音和語法結構方法。孩子在學習兩種不同的語言時，兩者的拼音系統會互相影響，令他們容易錯誤運用語音規則。

雖然學習語言的過程中難以避免這問題，但隨著時間的推移和學習的深化，最終語言交叉干擾的影響會逐漸減輕。

隨著時間推移和學習的深化，最終語言交叉干擾的影響會逐漸減輕。（Freepik）

4大方法提升學習效果

1. 分階段學習

家長可採用分階段學習的方法幫助孩子學習。小朋友可先集中掌握其中一種語言的拼音系統，之後才開始學另一種語言。這方法有助減少孩子大腦的負擔，並提高學習效率​。

2. 視覺區分法

家長和老師可以設計不同顏色的拼音卡，幫小朋友區分兩種語言在發音上的分別。利用視覺提示幫助他們加強記憶，有助了解兩種拼音系統的不同，並加快學習進程。

3. 創建語言環境

孩子需要多聽、多說，因此積極的語言環境對他們學習語言有很大幫助。這有助他們在日常生活中辨識語言，提高發音準確性。

學校和家庭都可以合作創建良好的語言學習環境。例如幼稚園老師可以教授正確的讀音，並多在課堂中與孩子一同做語音練習，助他們打好基礎​。

4. 鼓勵多閱讀

在語言學習的黃金時期，孩子的聽力、發音和對語言結構的理解能力迅速發展。除了拼音學習，家長也應多鼓勵孩子閱讀，這不僅能提高他們的詞彙量，也有助更好掌握發音和語法。

雖然同時學習兩種語言有很大挑戰，但家長可以透過這4大方法，幫助孩子提升學習效果，發展更強的語言能力。