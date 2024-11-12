學習｜子女串字感困難？言語治療師介紹六妙法 首要掌握拼音技巧

升上小學後，小朋友就要開始英文黙書和造句子了。很多媽媽都說小朋友不會串字，令家長們大感頭痛！以下介紹幾個提升小朋友串字能力的方法，希望對各位家長有用。

資料授權：言語治療師媽媽Miss Carley



一、以不同顏色標記音素

首先，要小朋友學習串字，就先要好好掌握拼音（phonics）技巧。例如brush 這個字，家長可以請小朋友把字分成以下三個不同的音素（phoneme）部份：br-u-sh，並用不同顏色把不同部份圈起來或填色（highlight）。又例如playground 這個字，就可以分成pl-ay-gr-ou-nd，teacher這個字可以分成t-ea-ch-er。但要注意，英文中只有大約七至八成生字可以靠拼音拼讀出來，其餘不按拼音原則（phonics rules）的就只有靠死記硬背去串字了。

二、分開音節處理生字

另外，家長宜鼓勵小朋友把生字分開不同音節（syllables）去處理，例如 ham-bur-ger、ve-ge-ta-bles、 a-vo-ca-do 等，串起來便會更加容易。

三、邊動手邊學習 增加學習趣味

為了令串字更具趣味性，家長也可以請小朋友邊拍手或以簡單樂器邊打拍子邊串字，也可以運用磁石字母、木製字母或貼紙字母等請小朋友把生字拼砌出來，邊動手邊學習，定能加強記憶。

四、運用多感官練習串字

此外，家長也可以請小朋友用不同形式去練習串字，例如用口頭把生字串出來、用不同顏色的筆把生字寫在紙上、在空氣中寫字等等，甚至用剃鬚膏或者在放滿沙子的盤子上寫字，以多感官方法練習串字。

五、大字報串字法 隨時隨地看見生字

家長也可以嘗試用大字報的形式把生字貼在牆上，讓小朋友在家隨時可以看見生字及進行練習，定能事半功倍。

六、日常多玩串字遊戲 提升興趣

最後，家長平日也可以多與小朋友玩如Scrabble、Bananagrams、Boggle等的串字遊戲，讓小朋友提升串字能力和對串字的興趣。

《本文獲言語治療師媽媽Miss Carley授權轉載》