胎盤前置｜胎盤距子宮頸口不足2cm恐產前大出血 危及母嬰性命

胎盤｜是婦女懷孕時才會形成的「暫時器官」，BB出生時就會脫落。正常情況下胎盤會附著在子宮的上段或後壁，但若附著在子宮下段或接近子宮頸口的位置，便稱為「胎盤前置」，會在分娩過程中造成潛在危險。



婦產科專科張凱晴醫生表示，根據國際標準，「懷孕16週或以後，胎盤邊沿距離子宮頸口少於2cm，便會界定為胎盤前置。」

三大因素或增加胎盤前置的風險

部分胎盤前置個案的原因不明，但現時已知道以下因素可增加胎盤前置的風險：

1.曾剖腹生產，「若曾多次剖腹產，會進一步增加胎盤前置的風險。」張醫生說。

2.吸煙，會導致血管收縮，減少子宮內膜的血液供應，從而影響胎盤的正常著床和發育，增加胎盤前置的風險。

3.接受輔助生育（例如人工授孕）而懷孕的個案。

張醫生指出，胎盤前置可根據胎盤邊沿位置與子宮頸的距離，分為不同的嚴重程度，「例如輕度胎盤前置，是指當胎盤最低邊沿與子宮頸口距離2cm以內， 但未有蓋過子宮頸， 只是剛接觸到內口邊沿。而嚴重程度則是指胎盤部分或完全覆蓋子宮頸內口。」

胎盤前置或出現產前大出血 危及母嬰生命

一旦出現胎盤前置，最擔心的是「產前大出血」，「由於胎盤太接近子宮頸口，分娩過程中胎盤可能會被撕裂，導致大出血，亦可能引發早產，危及母嬰的生命。」張醫生表示，「此外，由於前置的胎盤可能遮擋子宮頸，阻礙自然分娩，會增加需要剖腹生產的機會。而剖腹生產本身亦會帶來一定的手術風險。」

她指出，香港在產前檢查方面做得比較好，在基本20週結構性超聲波檢查時，醫護人員會為孕婦檢查胎盤位置，以便盡早發現胎盤位置不正常的個案，作出跟進，有需要時也會進行陰道超聲波檢查作更準確的判斷。

「而當孕婦於結構超聲波檢查時被診斷出患有胎盤前置，會被安排於32-36週再作超聲波跟進，確認胎盤是否仍然停留在較低位置。如果孕婦有早產迹象，例如產前出血，醫生會為孕婦安排注射強肺針，使早產胎兒的肺部更加成熟。對於早產風險較高的個案，一般都會建議住院待產，醫生也會與孕婦及家人作出詳細溝通，讓他們知道胎盤前置的風險，也要有心理準備可能隨時需要緊急剖腹生產。」張醫生表示。