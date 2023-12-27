嬰兒從胎盤攝取鐵質 惟滿足出生6個月身體需要 3招助嬰兒補鐵
撰文：阿言
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很多父母不懂為嬰幼兒補充鐵質，以為依靠母乳或配方奶就足夠。其實，嬰幼兒與生俱來的鐵質大多是在媽媽肚子裡所攝取儲存，在出生6個月左右就會消耗殆盡，此時就需要從食物中攝取鐵質。
本文作者：阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師
各年齡每日需攝取的鐵量如下：
1. 0～6個月：7毫克
2. 7～12個月：10毫克
3. 1～6歲：10毫克
常見含鐵質食物：動物性
如牛肉、豬肉、羊肉、雞蛋、豬血、豬血糕、豬肝、西施舌、鴨血、鵝腿肉、文蛤等，其中內臟類食物或許有重金屬疑慮，可於一週中攝取1～2次即可，降低重金屬的危機。
常見含鐵質食物：植物性
如糙米、燕麥、紅土花生、紅莧菜、菠菜、紅豆、黑豆等。另外不少人以為葡萄和櫻桃富含鐵，事實上則不然，每100g葡萄僅含0.1mg的鐵，是豬血的280分之一；每100g櫻桃僅含0.2mg的鐵，是豬血的140分之一。
含鐵食物很多，其中又以動物性鐵質優於植物性鐵質，建議可以動物性食物為主，植物性食物為輔。
3招助鐵質聰明吸收
1. 搭配維生素C食物：間接促使血紅素製造，讓大腦有足夠氧氣並提振精神。
2. 搭配蛋白質食物：如雞蛋、雞肉、魚肉等可以幫助鐵質吸收，同時也是合成紅血球的重要成分。
3. 避開含鈣食物與茶類：富含鈣質的食物與茶類會抑制鐵質吸收，如鮮奶、優酪乳、紅茶等，建議隔餐食用，才能讓吸收進去的鐵質都能被完善利用。
鐵是身體不可或缺的元素，幫助嬰幼兒適量補充鐵質才能滿足成長所需，同時也能養足精神、維持情緒穩定，成為健康的小鐵人！
《本文獲阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師 及 Dj琦琦-醫師娘陪你當媽媽 授權轉載》
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