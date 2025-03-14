清明節｜4月4日掃墓誰不宜參與？孕婦、7歲以下小童5種人未必適合

4月4日就是清明節了，這是慎終追遠，祭掃墳墓緬懷先人的重要節日。不過，台灣民俗專家楊登嵙提醒有五類人不宜掃墓，相關祭祖禁忌也分享給大家。



以下5種人未必適合在清明節掃墓：（按圖了解）



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1. 孕婦不宜掃墓

墓地多在偏僻地方，甚至地形高低起伏，路面顛簸不平，孕婦行動不方便，萬一跌倒就不好了，加上肚子裏的新生命，不適合這麼早就接觸靈魂，若真的要去，建議可在肚子上包裹紅布。

2. 7歲以下小孩不宜掃墓

7歲以下小孩因容易感受到另一個世界的靈魂而被影響，活蹦亂跳容易跌倒受傷，摸東摸西較易感染污穢不淨的陰氣，不宜掃墓。若要參加，則大人應再三叮嚀囑咐7歲以下小孩要守規矩，並配戴護身符。

3. 重症患者不宜掃墓

重病患者，因免疫力低下，元神氣虛，容易遭靈體入侵，不宜前往墓地。

4. 大病初癒者不宜掃墓

大病初癒，體質仍虛弱，容易遭靈體入侵，不宜前往墓地。

5. 剛結束手術者不宜掃墓

剛結束手術的人最需要靜養，墳地細菌多，容易引發傷口感染，不宜前往墓地。

楊登嵙說，若因以上狀況而無法祭祖掃墓，可以請親戚向祖先稟報即可；如果掃墓中感覺身體不適，最好先到廟宇拜拜後再回家，掃墓回家後身體不適，要到廟裏求淨符淨身，情況嚴重要請法師處理。

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