曾與已逝弟弟擁抱！台女星問及女兒胎內記憶　竟獲始料不及的回覆

許孟哲與老婆趙孟姿育有一女一子，趙孟姿早前發文分享試探問女兒Doreen「胎內記憶」，女兒的回答讓她感到相當不可思議，直呼：「是神奇的記憶也好，是孩子胡言亂語的巧合也罷，這一切都太棒了，好神奇的胎內記憶。」並開始期待兒子Liam的胎內記憶。



趙孟姿提到，Doreen開始會講簡單的句子時，她就會試探問：「你記不記得在媽媽肚子裏的事情。」女兒一直說「天上有狗狗、外公」，就已讓趙孟姿感到很有趣，「因為Doreen的外公很早就離開了，在他的世界裏外公應該是很陌生的。」

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直到有一次，女兒說的話讓趙孟姿嚇歪，趙孟姿曾提到，懷Doreen時一開始是雙胞胎，但後來另一個寶寶胎停，只剩Doreen健康成長；沒想到Doreen被問到「在媽媽肚子裏的事」，竟說：「有一個弟弟。」她會和弟弟抱抱，「然後弟弟就不見了！」讓趙孟姿驚呆：「下一秒我全身起雞皮疙瘩，突然好多事串在一起，不知道是甚麼情緒，但眼眶就是濕濕的。」

後來，Doreen又分享，「媽媽吃榴槤」、「媽媽吃餅乾」、「媽媽吃棒棒糖」，趙孟姿孕期確實愛吃榴槤和餅乾，但她一直想不起「棒棒糖」，但Doreen卻很堅定地說：「Pink的棒棒糖。」而且說了很多次，直到這幾天，趙孟姿才突然想起，確實有一次產檢時，婦產科給了她一根草莓牛奶口味的棒棒糖，讓趙孟姿再次感受到寶寶神奇的胎內記憶。

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