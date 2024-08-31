喪夫3年人妻仍未接受現實！不解丈夫夢中笑甚麼　得悉原因終釋懷

人生的一生，時時刻刻在經歷生離死，整理親人的遺物的同時，也在整理自己思念。華人第一位遺物整理師廖心筠，分享一位委託人喪夫3年後，終於有了勇氣決心整理先生的遺物，過程讓人鼻酸卻又感動。



老公突然離世，女子無法接受打擊，直到3年後才決定開啟心房，整理老公的遺物。（中天新聞網授權使用）

「遺物整理不是看你丟掉了甚麼，而是看我們留下了甚麼。」幫助超過2000個家庭克服囤積，找回自己的人生、也是遺物整理師的廖心筠分享一個深刻的故事，一名單親媽媽3年前喪夫，原本想預約遺物整理，直到日前走出心房，才有了勇氣打給廖心筠決定整理老公的遺物。

意外總是比明天還快，3年前一天，剛好是該單親媽母親頭七前一個晚上，老公半夜起床上廁所時，突然「碰」一聲往後倒，送醫院後，就再也沒有醒來了。一夕之間，幸福全部變黑白，當時女兒才剛出生7個月，她抱羰孩子靈堂裏，無法接受打擊。更別提到整理老公的遺物，而家中和室就是她心結的地方，那裏全都是老公的遺物，充滿老公的回憶。

廖心筠到單親媽家中，走到房門關閉的和室前，那是她老公生前工作室，單親媽媽小心翼翼的把房門打開，閉着眼睛說：「我一直不敢打開這一扇門，因為我很害怕如果我打開了，沒有看到他坐在裏面，就好像在跟我說我已經失去他了。」

單親媽媽邊整理時，幽幽地說起，她老公追了她10年，直到繞了一圈後，才發現先生是對她最好的男人，所以決定嫁給她。

然而先生離開後，老公只出現她夢境一次，夢境裏，老公排在一條很長的隊伍最後面，她拼命大叫着老公的名字，奮力狂跑，都追不到老公，最後用盡力氣吶喊，老公終於回頭看了她，「微笑的對我揮手。」

單親媽媽不懂，她面對離別這麼的悲痛難過，為甚麼老公會微笑？廖心筠對她說，因為他追了妳10年，跟妳一起生了寶寶，妳跟孩子都是他最好的禮物，他的人生很圓滿了。

廖心筠詢問3歲7個月的女兒：「要不要把爸爸過去待的空間，打造成自己的遊戲室？」小女孩害羞的點了點頭。

整個整理完後，小女孩童言童語的說：「我爸爸是太陽喔！」

有兩個孩子的廖心筠，當下不禁哽咽並回說：「以後妳只要每天抬頭，就可以看到妳爸爸。」

隔天，廖心筠收到單親媽傳來的照片，小女孩蹲在遊戲室裏玩耍，窗戶的陽光照進房間裏她身上，「彷彿就好像太陽的爸爸抱着她一樣。」

廖心筠說，遺物其實並不是那麼重要，最重要其實「只要留下空間跟愛就夠了」。

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