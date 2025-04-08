小肌肉訓練｜5個簡單動作促進嬰兒肌肉發展／感統能力／神經協調

嬰幼兒肌肉訓練｜0到6歲是嬰兒肌肉發展的關鍵時期，會直接影響日後在學習、遊戲時的表現。有許多幼童會因手部小肌肉較弱而抗拒寫字，所以及早鍛鍊靈活的手部肌肉，能為日後的學習奠定基礎。以下將分享5個適合0到6個月大嬰幼兒的肌肉訓練活動。



做適量運動對初生嬰兒有很多好處，可以促進他們的肌肉發展、感覺統合能力以及神經協調，改善睡眠質量，也對他們掌握後期翻身、爬行等動作有明顯幫助。家長在引導嬰兒運動時，更能增進親子間的親密感，為寶寶建立安全感，促進情緒發展。

5個簡單肌肉訓練動作

1. 伸手撫摸臉龐

家長可以透過引導寶寶撫摸爸媽臉龐，以建立他們的上肢控制能力。在寶寶放鬆躺臥時，家長可以望著寶寶並唱兒歌吸引其注意力，之後輕輕握著寶寶的小手觸摸爸媽的臉龐。當他們掌握這個動作後，家長可以引導寶寶自行伸手觸摸臉龐。

家長可以透過引導寶寶撫摸爸媽臉龐，建立他們的上肢控制能力。（Freepik）

2. 握緊手指

在寶寶舒適躺臥時，家長可將手指舉到寶寶的正前方，輕輕揮動手指。引起他們的注意力後，再引導寶寶伸手握緊爸媽的手指。當他們熟習動作後，家長可加強難度，將手指慢慢往不同方向移動，令寶寶追視並伸手捉住目標，這有助訓練上肢的伸展及抓握能力。

引導寶寶伸手握緊爸媽的手指，訓練上肢伸展及抓握能力。（Freepik）

3. 俯卧時間（Tummy time）

家長可將寶寶面朝下平放在柔軟的墊子或床上，調整寶寶的雙手放在身體兩側。然後在他們的前方說話或搖晃玩具，吸引其注意力，並讓他們學習抬頭和轉動頸部，這有助鍛鍊寶寶的頸部、肩膀、手臂和核心肌肉。

家長可以每天為寶寶安排俯卧時間，由初生期的每天幾秒至1分鐘開始，逐漸隨寶寶的發展加長每次的時間。到2個月大時，每天可以安排一共15至20分鐘的俯卧時間。

Tummy time可以鍛鍊寶寶的頸部、肩膀、手臂和核心肌肉。（Freepik）

4. 觸感遊戲

家長可準備不同觸感、形狀的玩具或物件。當寶寶安全坐在家長懷內後，家長可向寶寶展示物件，並鼓勵他們觸碰並把玩物件。同時，向寶寶講解物件的觸感，例如是硬的、軟的等等。這動作能增加對觸覺感知以及抓握能力。

把玩不同觸感、形狀的玩具或物件能增加觸覺感知以及抓握能力。（Freepik）

5. 空中單車

家長讓寶寶面朝上躺臥在墊上或床上，然後家長可在寶寶前方跪著，用雙手手掌貼著寶寶的雙腳腳掌，並輕輕施力以提供阻力，讓寶寶學會用力蹬踏。到寶寶熟習動作後，家長可握著他們的腳踝，輕輕地來回擺動，模仿踩單車的動作，這有助刺激寶寶的雙腿大肌肉發展。