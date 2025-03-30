嬰孩半夜狂哭擾人清夢！鄰居迫得一家三口退租 卻惹兩派網民論戰
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
包容不是義務！一名女網友在Dcard抒發心情，透露目前租屋處原有一家三口，由於嬰兒半夜總是大哭，導致她和其他住戶無法好好睡覺，申訴後對方雖搬走，但也回嗆她沒同理心，讓人非常傻眼。
嬰孩半夜哭不停，確是不易處理：（按圖了解）
+8
這位女事主表示，這裏的住戶包括她多是學生，可以理解嬰兒不會講話只能用哭的表達需求，但自己要上課還要打工，半夜總被小孩吵醒。她無奈「每次都哭很久也不知道有沒有在哄」，而且不只自己有這個困擾，住戶其實都睡不好。
經過反映才知道，一開始只有那對夫妻，房東並不知道有小孩，儘管寬限一周時間讓夫妻找房子，對方還是罵道「難怪現在沒人要生小孩，因為對小孩太不友善」。她無奈表示套房隔音本身就差，而且一開始好言相勸，對方也只回覆「我有哄啊，就一直哭我有甚麼辦法」。
網友見貼文也直搖頭：
．「只租得起小套房還敢生，為小孩默哀」
．「先做好準備再來做生育打算還是最好吧」
．「不影響他人為原則，影響到別人就是理虧，沒有任何理由，沒有人需要為你的行為買單」
．「租屋時隱瞞入住人數甚至有小小孩就是不ok」
．「有小孩確實不適合住套房，立場不同而已」
不過也有人希望大家對新手爸媽更友善：
．「小孩沒有你想像中的好哄」
．「如果可以哄，誰要陪嫩嬰一起熬夜啊，睡過夜是每個父母的希望」
．「難怪少子化會這麼嚴重」
．「小孩就不能控制不能體諒一點嗎？你們這種大學生都不能學會將心比心嗎？」
．「他們都忘記自己也是這樣過來的，也是別人包容出來的」
【延伸閱讀，更多與鄰里相處及照顧嬰兒狀況】
憂孩子半夜哭聲太吵 爸媽發揮創意 預先準備奇招與鄰居皆大歡喜
+8
4點半起床餵奶 媽媽補眠爸爸接力 夫妻記錄照顧初生BB一天多累
+31
13年生了9個孩子！33歲靚媽媽豪言還要繼續生：想湊齊12生肖有時也感後悔！人妻嘆生了孩子後再沒自由 網民稱「外援」屬必要再嘈會被「趕下車」！媽媽想「借刀」嚇怕兒子 怎知反被司機窒母愛非本能？孩子8個月大她才體會愛子心情 網民齊稱很正常48歲才誕下女兒！她「這些原因」後悔太遲生育「一事」令她最擔心
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】