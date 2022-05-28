育兒辛酸｜孩子吵鬧聲太大　鄰居報警投訴　媽媽不滿：不能包容？

「大樓隔音不好，樓下的鄰居就不能包容嗎？一定要叫警察來？.......有小孩難免好動，怎麼辦才好呢？」早前有網友在爆料公社發文，她表示樓下鄰居竟然因為小朋友哭聲竟然報警，讓她覺得會不會太沒同理心小題大作？而且有時候小孩子跑跳總是難免，難道鄰居之間都不能互相一下嗎？



「講真的，有小孩是你家的事，但總是吵到別人，就是大家的困擾了！要生就要會教 ，控制不住就整間鋪超隔音地墊吧，自己花心思花時間或者花錢….！最不可取也最不可奢求的，就是要求跟希望別人的體諒跟同理心。」因為影片一開始那個哭聲，如果是在晚上，真的會讓人無法接受，而且如果還是天天哭，那真的會讓鄰居崩潰，再加上跑跑跳跳，雖然說這就是住公寓的通病，問題，憑甚麼要人家「因為他還是個孩子」就要包容呢？

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網友紛紛表示︰

．「憑甚麼要叫別人包容您的小孩呢？那您在乎過鄰居的感受嗎？小孩跟狗狗一樣，都是可以教的唷，就看家長要不要教而已。」



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有網友就提到，鄰居多少一定包容過，不會第一次就叫警察，所以包容之後，家長有做了甚麼樣改變嗎？就是沒有改變，人家才報警的吧！

．「小孩這種聲音我也愛不了，不要說叫別人鄰居包容，你家孩子哭是你家的事，你自己要教育好，這慘哭應該是常態了，別人才忍無可忍。」

．「警察說得很對，你不想要他來打擾你，那你先別打擾其他住戶！」

．「『有小孩難免好動？』看來，你完全沒有覺得自家不對，反而覺得是鄰居難相處吧？」

．「憑甚麼要每個人去包容你的小孩？小孩好動，就教阿，教不聽那就是你不會教，阿還敢生？」

．「就一句『他只是個孩子啊』......自己小孩教不了，就不要生！人家又不是應該讓你們這種父母的小孩吵的，包容甚麼？？？巴下去是不會嗎？」



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