48歲才誕下女兒！她「這些原因」後悔太遲生育「一事」令她最擔心
撰文：聯合新聞網
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英國一名女子在48歲時透過人工受孕生下女兒，雖然完成生孩夢想，也對女兒充滿滿滿愛意，但女子也坦承太晚生育，讓她面對許多挑戰和遺憾。
據《太陽報》（The Sun）報道，現年 53歲的女子瑞秋（Rachel Rigby）為了追求事業，一直到48歲那一年，才生下女兒安娜（Anna）。由於她是離婚以後才懷孕，照顧孩子的重擔只能由她自己負責，但隨着年紀越來越大，她也體會到高齡育兒實在不容易。
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瑞秋說，她在2024年陸續被診斷出患有關節炎、膝蓋軟骨撕裂傷和白內障等病。本來她就已經感覺自己體力不斷下降，在要追着孩子跑的時候特別吃力，而這些疾病更是加重了她的養育重擔。
瑞秋也感嘆，如果能夠年輕一點生孩子，她可能就能更早退休。但現在她的錢不但要用來治療自己老化的疾病，還要供應孩子，讓退休變得遙不可及。
不僅如此，瑞秋也得面對許多心理壓力。在外面常被誤認成是女兒的嫲嫲還是小事，她更擔心的是自己不知道能陪女兒多久。瑞秋說，因為高齡生子，她總是會擔心自己不能參與女兒人生的重要時刻，女兒也常天真地說：「不想要媽媽死掉」。
瑞秋說，雖然自己真的非常愛女兒，但她希望透過分享自己的經驗，鼓勵其他女性「三思而後行」。她表示，如果想要孩子，盡量早一點生，不要太過依賴科技來延緩生育。畢竟健康和精力是養育孩子不可或缺的條件，而這些只會隨着年齡增長，越來越難維持。
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