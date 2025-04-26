婚姻｜比檢查手機還準！專家稱夫妻間出現「這表情」94%會離婚

美國著名心理學家戈特曼研究婚姻與家庭關係40年，曾發起迄今規模最大的婚姻實驗。他的一項研究表明，若伴侶出現單側嘴角上揚的蔑視表情，可能意味著婚姻走向破裂，據稱這一指標的預測準確率高達93.6%。



據《紐約郵報》（New York Post）於4月23日報道，美國人氣Podcast節目《Unplanned Podcast》近日分享了戈特曼（Dr. John Gottman）的研究結果，指出婚姻關係中存在四種具有破壞性的行為模式，即「末日四騎士」，分別是批評、蔑視、防禦和阻撓，其中蔑視被認為是最具破壞性的因素。

據報道 ，戈特曼認為蔑視是「死亡之吻」，任何暗示伴侶不如自己的言辭或行為都算蔑視，例如貼標籤、嘲諷或打壓。此外，有數據證實「翻白眼」是婚姻中最糟糕的行為。

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據美國人際溝通技巧專家愛德華茲（Vanessa Van Edwards）在節目中解釋道：「恐懼、快樂、憤怒等情緒來了又去，但蔑視不同。如果你對別人感到輕蔑或鄙視，而不加以處理，它就會惡化，不斷滋長。這就是為甚麼婚姻結束時，伴侶甚至不敢直視對方。」她提到戈特曼用這一指標預測離婚的準確率高達驚人的93.6%。

愛德華茲建議，一旦察覺到蔑視情緒，無論是來自自己還是伴侶，都應該立即採取行動。她建議可以直接詢問：「發生了甚麼事？你還好嗎？你感覺怎麼樣？我想陪在你身邊。」透過將蔑視的情緒公開化來解決問題。

據報道，美國臨床心理學家施內爾博士（Dr. David M. Schneer）2019年的一篇文章亦支持戈特曼的研究結果，他寫道：「厭惡和蔑視之於一段關係，就像汽油和火柴之於火一樣。」

施內爾也提供了一些實用建議，包括轉移話題到雙方都喜歡的事物上，或在情況變得惡化時選擇暫時離開冷靜。他強調，及時識別和處理這些警訊，對於維護婚姻關係至關重要。

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