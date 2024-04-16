婚姻｜老公抱怨怎做都被鬧？6大原因可令感情變質　孩子只屬其一

專屬於情侶間的濃情密意，為甚麼往往在結婚有小孩後就漸漸消失？日本一對夫妻就是在婚後，因着育兒方面的觀念歧異，讓丈夫苦惱不已。聽聽諮商師怎麼說？



先生泡奶、換尿布，太太都不滿意。根據日本媒體《現代ビジネス》報道，一名40出頭的男子，即便有妻有房，但偏偏妻子對育兒有其堅持，希望餵寶寶吃有機食物，也鮮少使用尿布，就連抱嬰兒抱法也有意見，或是針對泡牛奶溫度控制大聲責罵。

更苦惱的是，隨便都能端出一桌好菜的廚娘妻子，現在做的菜色味道變為清淡，還以「對身體不好」為由，不准丈夫添加調味料，吃飯成了痛苦的時光，餐桌上的食物甚至乏味到，讓男子忍不住丟進垃圾桶。

為了家庭和諧，男子與公司女同事保持適當距離，沒有做出越矩行為，只是生子後，衍伸出來的苦悶日子不知道還要過多久？

對此，台灣心理諮商師林萃芬曾於著作《從外遇洞察人心》分享，生命的每段分水嶺都可能帶來情感變質。除了上述的案例，以下分享6個夫妻感情變質的可能原因，一起來按圖索驥，找到感情生變的線索，讓夫妻感情不輕易生變！

面對生活的變化，很多婚姻都得經歷考驗：（按圖了解）

+ 16

夫妻感情生變原因1：有了小孩以後

在林萃芬諮商的過程中，經歷過太多先生在妻子懷孕期間外遇，曾看過身懷六甲的太太，坐着計程車一個地方、一個地方去找先生，找到之後還被先生咆哮怒罵，委屈到終日以淚洗面、無法入睡。

也有的太太在孩子出生後，注意力全部轉移到孩子身上，對親密性生活都興趣缺缺，先生一方面覺得自己的重要性都被孩子取代，另方面性需求長期得不到滿足，就給自己合理的外遇理由。

夫妻感情生變原因2：失業的時候

根據《美國社會學評論》（American Sociological Review）的調查發現，男性在失業階段，外遇風險最高，機率達到百分之十五，這是因為跟伴侶拿錢，會威脅到潛在的「男性雄風」，外遇就是男性重振雄風的方法之一。

其實無論男性或女性，長期失業在家，很容易對自己失去自信心與價值感，覺得自己一無是處，當人們在工作上失去成就感時，就有可能把注意力轉移到其他可以立即獲得成就感的地方，這個時候發展一段感情，不僅會感受到自己的魅力與價值，同時還能得到溫暖與安慰。

夫妻感情生變原因3：交友軟件

交友軟體盛行後，引發很多外遇事件，不少人會透過交友軟體尋找聊天的對象，重新體會談戀愛的感覺，雙方先約出去吃飯、看電影，若是情投意合再更進一步發展關係。

夫妻感情生變原因4：生病之後

不少人在歷經生死關頭後，會頓時感到「生命無常」、「來日不多」，為了把握時間去做「自己想了很久，卻一直沒做的事情」，或是覺得「自己都沒有為自己活過」，就有可能會突然做出人生的重大抉擇，放掉以往努力很久的目標，或是率性的辭職，或去談一場不被祝福、不被允許的愛情。

相關文章：婚姻｜老公才是你的大仔？研究指男人要到「這年紀」才開始成熟

+ 5

夫妻感情生變原因5：家人過世

經歷重要家人、朋友過世之後，有些人會感到特別孤單，覺得沒有人瞭解自己，悲傷失去長期倚靠的精神支柱，伴侶也無法取代對方的重要性，為了找到新的精神寄託，而發展出新戀情。

例如有人是受到過世家人、朋友的啟發，看到對方人生留下的遺憾，自己想要避免未來有相同的遺憾，而決定感情出軌。

夫妻感情生變原因6：創業的過程

很多人創業後，會渴望得到尊重與仰慕，進而感受成功的價值，倘若伴侶沒有及時改變對待他的方式，就有可能發展出另一段滿足「被仰慕需求」的關係。也有人是創業後，有了新的工作夥伴，雙方常常一起並肩作戰，進而發展出革命的感情。也有人是創業後，需要各種人力與經濟的資源，這個時候，若有人及時伸出援手，基於感恩之心，也有可能發展出戀情。

滾動式更新互動方式

不論是身為老婆或是老公，孩子並不是甜蜜不再的藉口，如果覺察伴侶最近的行為模式，或是說話方式跟以前不太一樣，不妨瞭解轉變背後的需求是甚麼，及時更新互動方式，或許可以為生活帶來新的可能性。

【延伸閱讀，更多夫婦相處建議】

婚姻｜他的差只有你知道？5個狀況 或證你老公只是偽．好好先生

+ 16

夫妻感情｜婚姻未來是否幸福？即答7條問題 評估兩公婆恩愛程度

+ 17

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：先生抱怨，有小孩後，怎麼做都會被老婆罵！ 諮商師：夫妻須留意感情生變6大關鍵原因】