總用質疑、輕蔑口說話！老婆每天都在情緒勒索　人夫嘆心很累

夫妻之間出現溝通矛盾該怎麼坦白？一名網友在Dcard發文求助，自己很愛妻子，然而對方總愛用一些不明所以的語氣問問題讓他非常煩躁。明明好好說話就可以得到的答案，一定要添上莫須有的事，總讓心中的無名火默默燃燒起來，對此他忍不住抱怨：「好好說話可以嗎？」



總以輕蔑、質疑方式的說話，另一半真的會聽得憤怒：（按圖了解）



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事主表示妻子在一些簡單的表達上總讓他感到不舒服。舉例來說，兩人起小口角，她就會說「那我走、你不愛我了、我離開」，本來還沒生氣，聽到這句馬上就上火變成吵架。他委屈道，「我愛她，我是絕對不會開口說要分離的這種話，真的說出口，也就是真的想走了」，因此實在不能接受這樣慎重的事，被輕蔑的掛在嘴邊，卻被妻子視為大驚小怪。

他補充，自己的財產一直是透明的，財務由他管，但開銷收入都會讓妻子知道。然而對方有時卻會略帶輕佻的口吻說「寶寶我們存款多少了，你是不是不想跟我說，是不是不想讓我知道」，聽到這個他也會很生氣，手機已經隨便看、帳戶入帳多少都會擷圖，不明白為甚麼一定要這樣講話。自認脾氣不錯、有耐心的他，對此感到相當困擾，「這種類似原則問題，我就沒辦法忍受顛倒黑白，或是陰陽怪氣」，為此發文詢問網友有沒有適合的溝通方式。

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貼文曝光後不少網友搖頭：

・「人是會變的，女人永遠要哄。她不是無理取鬧，只是想知道你還愛不愛她」

・「就一個想要無時無刻被甜言蜜語包圍的公主，遇到一個直腸子的漢子」

・「你在認真甚麼，她就開玩笑耍賴撒嬌一下而已啊，明明哄哄就沒事了」



不過也有網友共鳴：

・「她這樣講話也會讓我覺得很煩，手機都給對方看了想問甚麼就直接問吧…也有點像爸媽情勒」

・「我是很受不了這這種人啦，好好講話很難嗎」

・「真的完全沒辦法忍受用試探跟情緒勒索來穩定、提高自己的主權」

・「心理狀態要多不穩定才需要整天講這些」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】