老公真心窮卻常「充闊佬」！人妻苦撐家庭開始　嘆離婚外可怎做

老公喜歡打腫臉充胖子怎麼辦？人妻抱怨丈夫自稱沒有能力給她生活費，導致她必須一人負擔所有家庭開支，然而丈夫在人前又喜歡「裝闊」，不只給父母與姪子大紅包，還喜歡送高級禮物，讓她深感無力。



其他人直言，「除了離婚還是離婚別無選擇，離了下半輩子不一定好過，不離以後一定很難過」。

「充闊佬」的背後，這位先生其實很自卑：（按圖了解）



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一名人妻在「爆料公社」發文，丈夫自稱「沒有能力給生活費」，家庭的所有支出，包括生活開銷，都由她一人負擔，而丈夫僅負責小孩的學費。然而，每逢在婆家，丈夫卻努力展現自己「很厲害」，讓人誤以為他負擔家庭大部分經濟責任。

她提到，丈夫給父母與姪子的紅包金額很大，還會送禮物以撐場面，但卻完全忽視小家庭的現實困難。有一次，家中月餘僅剩數千元，外父竟要求丈夫購買高價酒當禮品送人，丈夫不僅沒有拒絕，還毫無猶豫地照辦，導致家中經濟更加拮据。

妻子在文中抒發了極大的無力感，質疑丈夫是否應先以家庭為重，優先照顧小家庭的生活開支，而非為了在婆家面前「表現闊氣」而忽略自己的責任。她形容丈夫在婆家很霸氣、不拘小節，但在妻子面前卻毫無自尊，讓她深感心寒。

最後，她向網友詢問：「除了離婚，我還有甚麼辦法可以多撐一段時間？」該問題引發許多網友留言，有人支持她與丈夫坦誠溝通，也有人建議設下明確的家庭經濟分工，甚至有人認為，若丈夫持續如此，離婚可能是唯一解方。

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其他人留言：

．「就不幫他裝富貴呀，自己有多窮說多窮，去親戚那邊說呀」

．「他都不管妳們死活了，還留面子給他做甚麼？遠離是最好的做法」

．「裝闊的時候直接拆穿就好了，不過八成會惱羞成怒」

．「他真好命，只要出孩子的學費就好了，難怪可以裝大方，我相信孩子的學費妳也出得起，所以離婚吧！把他還給他爸媽，讓他繼續大方他的」

．「這種自私自利的男人，為何要妥協這種爛婚姻關係裏？」

．「我爸就是這樣。窮家裏，富親戚。現在我長大了，也因此很討厭我爸那邊的所有親戚」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】