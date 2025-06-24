幼兒教育｜學習英文語音能提升語感 無需死記硬背 附免費教材下載

幼兒工作紙｜免費教材下載｜孩子在學前階段，對聲音特別敏感，這時家長可以在日常生活中，逐步引導他們學習英文語音（phonics）。孩子可以透過學語音，連結字母與發音，建立早期閱讀與拼寫的基礎。以下會介紹幼兒學習英文語音的好處，以及相關的免費教材資源、家長教學貼士。



幼兒學習英文語音的好處

1.建立早期英語意識與聲音概念

教育局指出，幼兒在開始接觸第二語言時，大多會經歷一段沉默期或接收期（silent period or receptive period），在這時期，幼兒會先發展聆聽和理解英語的能力。

在日常生活中，幼兒可以透過豐富而適切的英語接觸，例如唱英文兒歌、聽英語故事等，自然累積英語聆聽經驗，感受英語的聲音節奏與語音特徵，逐漸建立字母與聲音對應（phonics）的基礎，進一步理解英語詞語和句子的組成方式。

2.連結字母與聲音 建立閱讀能力基礎

教育局提及，幼兒閱讀英文的能力建基於他們的聽、說能力。因此幼兒在習慣辨認不同的英語聲音後，在開始接觸英文字母時，能更容易將字母與相應的發音連結。這種連結就是語音教學（phonics）的基礎，孩子能夠透過理解字母與聲音的關係，日後閱讀英文時能夠見字能讀，不需死記硬背。

學習Phonics的步驟

首先，小朋友需要熟悉英文字母A到Z，為學拼音打好基礎。然後要學習每個字母的基本發音，並配合示例詞和圖片幫助理解。例如學習字母 "A" 的發音 /æ/，示例詞就是 "apple"。

掌握字母發音後，可以開始學習常見的字母組合，例如 "sh"、"ch"、"th"。反覆練習幫助孩子熟悉特殊的拼音規則。之後就可以訓練小朋友識別相似的聲音，例如："bee"、"see" 和 "tree"。

之後就可以開始默寫，讓孩子將聽到的音對應到相應的字母。他們掌握後，家長可提供簡單的單詞、短句來進行閱讀與拼寫練習。最後，透過引入更多新詞，幫助孩子擴展詞彙量。他們可以利用所學來拼寫和閱讀更多單詞與句子，提升語言應用能力。

家長教學提示

教phonics不需要想得很複雜，最重要是小朋友能聽得清楚、讀得順口，能習慣開口說英文。家長可以用小朋友在日常生活中，常常用到的簡單字眼，如dog、sun、milk等，多用英文讀給孩子聽，也鼓勵他們跟著講，多用聲音與動作結合，加強記憶。家長要記住，練習是為了幫助孩子熟習語感，可以慢慢來，每日練一點，自然會進步。