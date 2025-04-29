孩子學字過目即忘有文字學習困難？5招有效指導孩子掌握中英文字

孩子學習文字時，總是過目即忘，抗拒寫字？其實這不代表他們的學習能力差，而是他們需要更適合的方法來幫助記文字。家長可以透過不同方式，引導輕鬆地學習文字，減少挫敗感。以下分享5招助孩子一步步掌握中英文字。



文字學習困難

文字學習方面出現困難的兒童，通常整體學習沒有大問題，但就在學習文字方面能力特別弱，學過的字很快忘記。家長在指導孩子學習時，可嘗試以下方法。

孩子在學習文字方面較弱，不代表他們的學習能力差，只是需要更適合的方法來學習。（photoAC）

5方法指導孩子學文字

1. 學習字型結構

學習中文時，可講解字形與字義的關係，並可從部首推斷其意思，例如「艹」代表與植物有關、「扌」代表與動作有關。

另外可利用圖像或故事來學習字形結構，例如「男」有用力去耕田的意思。

2. 學習簡單拼音

學習英文時，可用生動的方法去比喻字的讀音，例如「Leg」的「L」音像是「啦啦」的唱歌聲；「Fan」的「F」音像是「呼呼」的風聲。

可教導簡單的拼音技巧，例如「Apple」可分拆為「Ap/ple」。

3. 利用多感官／不同的方法幫助學習

在一般情況下，兒童都是透過視覺辨認字形，透過聽覺辨認讀音去學習生字。至於多感官學習，即是透過多種感官，包括視覺、聽覺、觸覺和動感等，提供不同的途徑去幫助兒童學習文字。

例如在沙紙、米盤上寫字（觸覺），或在空氣中揮動手臂寫字（動感），同時讀出字音（聽覺），透過多重刺激，幫助兒童記憶字的結構（視覺）。

家長師可運用創意，利用不同的方法教導兒童學生字，例如利用口訣幫助兒童記憶字的筆劃：「聽是耳王十四一心」，也可以利用不同的顏色強調正確的筆劃。

4. 培養閱讀的習慣

文字學習有困難的兒童，會對文字比較抗拒。培養兒童閱讀圖書的習慣，可讓他們多些機會接觸文字，提高他們接觸文字的慣性，培養他們對文字的興趣，從而減少他們的抗拒感。

起初可安排較少文字及較多插圖的故事書讓兒童閱讀，慢慢才增加文字的比例。留意要在輕鬆愉快的情況下閱讀，而不是要求兒童認讀文字。

5. 從遊戲中學習

利用遊戲的形式學習，可提高兒童學習文字的興趣，減低他們對文字的抗拒。在輕鬆及有趣的氣氛下學習，兒童的學習及吸收能力亦會較好。

資料來源：教育局《處理兒童的行為、情緒及學習問題》