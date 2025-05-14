內地熱賣嬰兒高跟鞋 或影響足部發展 附5大選購學行鞋貼士

近日，內地多家大型網購平台推出售賣「嬰兒高跟鞋」，該類鞋型主要以軟布作設計，專門讓8至14個月大的嬰兒穿著，售價由人民幣28至67元不等，引發內地網民廣泛討論與批評。由於寶寶足弓和足部肌肉尚未完善，各位父母應謹慎選擇學行鞋，讓寶寶踏出成功的第一步，走向下一個階段！



內地多家大型網購平台推出售賣「嬰兒高跟鞋」，該類鞋型主要以軟布材質製成，具有明顯的高跟設計，專門讓8至14個月大的嬰兒穿著，售價由人民幣28至67元不等，不少商家都以「學步鞋」、「攝影擺拍」等作商品的關鍵字詞。

不少網民對此商品表達強烈不滿，認為這類產品模仿成人高跟鞋外觀，並擔心其對嬰兒健康成長的潛在影響。有評論指出，嬰兒鞋應以舒適和安全為首要考量，而非追求外觀時尚。雖然有部分商家在銷售時就明確表明高跟鞋主要用於拍攝擺拍，並非供嬰兒日常穿著，但仍然會有機會向父母傳遞錯誤訊息。

足部肌肉發展尚未完善 謹慎選擇學行鞋

一般來說，當寶寶到9至10個月大的時候，便可以嘗試自己扶著桌子站立起來。一開始學會走路時，寶寶會為了維持重心，將雙手舉高、兩腳間距打開以保持平衡。因此，學步鞋可以保護寶寶的小腳不受傷之餘，亦帶有防滑作用，減低寶寶在走路時受傷的機會。

由於寶寶足弓和足部肌肉尚未完善，各位父母應謹慎選擇學行鞋，以下提供5個小貼士，助寶寶選購一款安全又舒適的鞋子。

5大選購學行鞋貼士 鞋頭預留1cm

1. 透氣舒適皮革材質

鞋子若為較軟的皮革材質，透氣效果好，寶寶的小腳也才不會悶在裏面。此外，現今的化學有毒物質充斥於各種產品當中，爸媽為寶寶選購鞋子時，也可以多加注意是不是有刺鼻的化學塗料味道，以免健康產生危害。

2. 至少距離鞋頭1cm

帶寶寶選購鞋子的時候，先請寶寶將鞋穿上，讓腳與鞋的後面是緊貼着，建議鞋頭的距離與最長的腳趾頭至少要有1cm。否則如果寶寶穿着過於合腳的鞋，很容易會擠壓到正在發育的小腳。此外，鞋型方面也可以選購偏四方型，讓寶寶的腳較為舒適自在。

3. 避免夾腳與高足跟鞋

穿鞋的目的就為了保護雙腳免於受傷，市面上有許多樣式可愛的夾腳小拖鞋，其實都不適合寶寶，因為夾腳拖鞋只有底部有固定作用，並沒有包覆功能，當然也沒有保護作用了。

4. 高筒的保護力優於低筒

由於寶寶的腳部控制還是沒有大人來得好，但寶寶總是愛跑跑跳跳，如果穿着低筒鞋對於腳踝較沒有保護作用，相較之下，高筒鞋款的固定及保護效果較佳。

5. 鞋底材質要軟硬適中

鞋底要挑軟一點，因為寶寶的小腳尚在發育中，如果太硬走起路來腳不但很容易疼痛也易受傷，嚴重甚至會影響到腳部發育。選購童鞋時，可以適度地彎曲一下鞋底，測試鞋子彈性，倘若可以彎到三分之一到二分之一左右，其軟硬程度應該就是合宜的。