BB學爬｜學爬前必知5大徵兆 家長可以怎樣輔助？附學行7大階段

隨著幼兒逐漸長大，開始試著翻身、用小手撐起身體、逐漸學會抬頭。看著寶寶一步步成長，家長們最為期待的就是看著他們學習爬行和學習行路。這過程中家長的引導和配合也非常重要！以下會和大家分享幼兒學爬的5大徵兆、學行的7個階段，以及家長要避免的常見行為。



幼兒學習爬行5大徵兆

1. 俯卧並用手撐起上半身

寶寶開始訓練核心肌肉時，會喜歡經常趴著並用手撐高自己。這時家長可以多安排TUMMY TIME（俯卧時間），也可以鋪一張舒服的軟墊，讓他們習慣這個姿勢。

2. 嘗試翻身

當寶寶開始到處郁動並滾來滾去，則代表肌肉發展得不錯。家長可以在寶寶身旁放一些玩具，引導他們自行轉身拿取。

3. 做「游水」動作

有時會發現寶寶趴住時手腳亂郁，好像游水一樣，其實他們正在嘗試怎樣發力郁動。家長可以在安全的地面鋪好地墊，用玩具吸引他們移動，或用溫柔的聲音作鼓勵，但千萬不要心急拉著寶寶爬，讓他們自行摸索。

4. 翹起屁股嘗試用膝蓋撐地

當寶寶經常拱起屁股，其實是他們學爬行的前奏。家長可以輕輕扶住其膝蓋，幫寶寶找到平衡感，但不要太快就落手幫忙，要讓他們自己慢慢掌握、學懂如何發力。

5. 往後退而非向前爬

初學爬行的BB可能會不自覺往後退，這是因為肌肉力量還未平均發展。他們會藉此摸索如何控制肌肉。家長可以在前面放一些吸引他們的玩具，並鼓勵他們慢慢向前爬。

當寶寶經常拱起屁股，其實是他們學爬行的前奏。（Freepik）

幼兒學行的7個階段

1.開始扶住物品站起來

寶寶會開始抓住梳化、床邊或爸媽的腳來借力站起。家長可以在活動範圍鋪好軟墊，以免寶寶撞到或跌倒受傷。

2.由企起變蹲下再企起

寶寶會在站立時蹲下來，然後再站起。這代表他們已經開始掌握身體的協調能力、訓練平衡感。家長可在周圍放置穩固的家具，鼓勵他們嘗試扶著站起來。

3. 扶住家具向側行

寶寶會開始扶住梳化等家具向側行。家長可在前方引導他們多走幾步，或在家具間放置玩具，引起他們的興趣。

4.嘗試鬆手站立幾秒

寶寶會試著不抓住任何物品站立，但時間通常都很短。家長只需在旁支持寶寶，無需過於緊張或急於扶著。

5. 試住踏出一步

寶寶可能會試著踏出一步但隨即跌低。這是正常的現象，家長可以站在前方，張開雙手鼓勵他們走過來，同時要避免過度強迫或催促他們。

6. 喜歡推著東西走來走去

寶寶會喜歡推著學行車或椅子走來走去，家長可以提供穩固的物品讓寶寶練習邊推邊行，提高平衡力的同時也能掌握行走的節奏。

7. 越來越愛企，不願坐低

寶寶會越來越喜歡站立並不願坐下。家長可以讓他們自由探索，但同時要確保環境安全，以免跌倒受傷。