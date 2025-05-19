錯把「彼此」聽成「鼻屎」！台小三男生竟遭老師「踢屁股」懲罰

台北市士林1名8歲小學三年級男學生，早前因一句「彼此？鼻屎？」的諧音雙關語被美術課老師當場踹屁股，不只，他也因為「創傷壓力症候群」不敢去上學，男童爸媽心疼不已，提出國賠訴訟，法院判賠台幣38萬8,125元（約港幣10萬元）。



家有小學生家長都知道，小孩有時候對於語意不明時，時常詞不達意會鬧出笑話！不過這樣的狀況發生在一個8歲男童身上，卻被老師當場踹屁股！

台北市士林1名8歲小學三年級男學生，因一句「彼此？鼻屎？」的諧音雙關語被美術課老師當場踹屁股，不只右臀挫傷，他也因為「創傷壓力症候群」不敢去上學，男童爸媽心疼不已，提出國賠訴訟，法院判賠38萬8,125元。

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「彼此？」聽成「鼻屎？」，狠遭踹屁股

根據判決書內容，北市某國小8歲張姓學生上玩美勞課時，正與同學一起洗調色盤，美勞課陳姓老師站在後面向學生說道「要彼此提醒」等話，但張姓學生疑似沒聽清楚，向同學問說「彼此？鼻屎？」，兩個人就笑了出來，沒想到就這麼一句話卻讓老師勃然大怒，大聲質問「誰說的？」

這名張姓男學童坦承是他說得，沒想到美術老師竟然就用腳用力踹他的右臀，導致學生臀部挫傷疼痛外，更因此罹患「創傷壓力症候群」。回家後孩子心有餘悸，反覆出現惡夢，並緊張焦慮、突然大哭，甚至發生畏懼上學等狀況，至今仍在治療中。

老師辯稱，只是為了「提醒」學生

不過，這名老師辯稱，她出腳只是為了「提醒」學生，還說只是「稍微碰一下他們2個人的屁股」、「左邊右邊都各碰一下」。但張姓學生回想說到「當下很痛，像火燒一樣痛」，老師也跟他道歉並稱，「真的只是碰一下」。

全案由張生父母提起國家賠償訴訟後，士林地院民事判決結果出爐，認為老師行為構成職務上之侵權行為，被告學校應負國家賠償責任，判學校應給付張姓學生新台幣26萬8,125元賠償醫療費用及精神慰撫金，加上給予張姓學生父母各6萬元精神慰撫金，合計38萬8,125元。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：8歲男童慘遭老師踹屁股，原因是把2字聽成「鼻屎」！因「創傷壓力症候群」不敢去上學，家長怒告獲國賠38萬】