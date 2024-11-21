男童欺負健障同學　竟被罰「全班排隊打他一巴」！媽媽嬲到報警

中國天津市一家幼稚園，竟傳出教師要求學生排隊打同學耳光！一名6歲男童因不服44歲女教師管教，女教師竟要求全班學生，排隊搧男童耳光，事發後家長憤怒至極，報警處理，教師被園方辭退。



縱使男童是有不對，但受這樣的懲罰也實在太過份！（按圖了解）



天津市一家幼稚園，竟傳出教師要求學生排隊打同學耳光！（微博截圖 / @大風新聞）

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《華商報》報道，這起事件發生於11月5日，根據家長披露的影片顯示，當時男童疑似遭罰站，班上多名同學輪番上前，打他耳光，而一名女教師就在男童身邊。

家長氣憤表示，當天共14名學生打了他孩子，「教師因為對我們孩子有個人偏見，教唆全班小朋友對我家孩子搧耳光。那些看似微不足道的嘲笑、嘲諷和排擠，實則如鋒利的刀，狠狠地刺入被霸凌者的心中。」

園方表示，事件起因是這名6歲男童，打了班上2名身障同學，「一個戴耳蝸，一個有點發育遲緩，語言溝通有點障礙。老師多次在他們班說了，有兩個特殊孩子，我們要保護。」

園方低調解釋，事發後女教師坦承管教方法錯誤，已向家長道歉，但家長不願接受，也回敬了教師幾耳光，並報警處理。園方證實，目前已將這教師開除，也讓男童接受專業心理輔導，希望這起事件能和平落幕。

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