大愛也有底線！不想子女欺凌人或被欺凌　切忌讓他們結交3種朋友

校園欺凌無所不在，小到幾個朋友聯合起來不理人，大到手來腳來、嘲笑式欺辱，我們沒看見，不代表不存在。



無論孩子大小，父母一定要好好告訴他們，如何選擇朋友。

孩子交友「三不」

為了想要融入某個團體或個人，一再的配合、討好，絕對不是好事；尤其，當對方是有條件地和孩子交朋友，甚至是要求孩子做些甚麼，與欺凌可能僅有幾步之遙。

兒童發展專家王宏哲建議，父母要教孩子有3種朋友不能交！

近朱者赤近墨者黑，最好還是別讓子女與以下3種人交朋友：（按圖了解）

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1.「會勒索你的」不要交

王宏哲表示，有些朋友會說，如果你不怎麼樣，我就不跟你玩！這是情緒勒索；如果你不給我甚麼，我就不跟你好！這是物質勒索。

這種朋友，總是要你讓他滿意，他才會當你是朋友，可是久了就會發現，不管你怎麼做，他都不會滿意。

真正的朋友是會在乎你的想法，也會尊重你，因為他喜歡的是跟你玩，而不是你的東西。

2. 「激你做危險事的」不要交

有些朋友會說，你一定不敢去偷某某某的鉛筆、你一定不敢翻這個牆跳下去，你不要覺得他在測試友情，然後就去做，他其實是在滿足他自己而已。

真正的朋友，是不會害你被處罰、不會害你受傷的！

3. 「聯合你欺負人的」不要交

有些朋友會說，我們一起去偷藏某某某的東西、我們一起去打他，這種朋友很容易讓孩子覺得：「他都找我一起欸，真夠意思！」

其實，要讓孩子知道，這種朋友只是一個人不敢做壞事，所以他要找人一起壯膽，根本沒有把你當朋友。

真正的朋友，絕對不會慫恿別人去欺負人，也不會喜歡使用暴力。

「遠離欺凌」從小地方開始

王宏哲指出，我們教孩子這些觀念，除了在教他們避免欺凌，也在教他們：不要變成令人討厭的人。

而有些孩子為了要交到朋友，會一直委曲求全，最後可能演變成關係欺凌，父母一定要多注意，所以要先教他們判斷：遠離欺凌，從正確的「交友觀念」開始！

網民爸爸媽媽們留言：

．「非常棒的影片～已經給小朋友看了」

．「不要說是小孩，這是從小到大都該學習的課題！大人也該遠離這三種人！」

．「基本上幼兒園的孩子就會這樣了，真的要早點教」



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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：這三種朋友不能交！父母一定要教孩子的正確觀念：「遠離欺凌」從交朋友開始】