學前｜角色扮演遊戲3大重要性 促進孩童成長發展 加強社交能力

學前教育｜各位家長，你們的子女滿三歲了嗎？當孩子進入學前階段時，子女會開始對假想遊戲和角色扮演遊戲產生興趣，角色扮演遊戲不僅是孩子的娛樂活動，還能有效促進他們的認知發展、社交能力和情感管理。家長可以跟隨他的假想遊戲與創作，適時作出引導。



踏入學前階段，孩子的社交情緒表現與他日常生活息息相關。在家中，他更懂得表達自己的感受，也會關心其他人的需要。當孩子踏入學前階段時，會逐漸對假想遊戲和角色扮演遊戲產生興趣，也會和其他小孩合作玩遊戲，例如扮演父母、廚師、「超人」等。

父母可以適時觀察子女的成長行為，在子女進行角色扮演時，可以嘗試跟隨他的假想遊戲與創作；當子女與其他小孩相處時，父母亦可按需要從旁引導他遵守簡單社交規則，引導他用平和的方法解決問題和表達對他人的關懷。透過遊戲及在日常生活中的引導，可以促進孩子的社交發展。

角色扮演3大重要性

認知發展

孩子在模擬現實場景時，需要學習模仿和思考，例如扮演醫生、廚師等角色時，會使用想像力和邏輯推理，從而提升認知能力。曾有研究顯示，角色扮演能增強孩子的注意力、創造力和靈活思維，為認知發展打下基礎。

社交能力

角色扮演遊戲同時提供了與同伴互動的機會，在進行遊戲時，孩子需學習分工、分享及解決衝突。透過扮演不同角色，他們能理解他人的情感和需求，增強共情心，並在遊戲中學會協商，幫助日後在現實生活中更好地處理人際關係。

情感發展

角色扮演幫助孩子釋放壓力並管理情緒，例如扮演警察或消防員時，孩子能在遊戲中表達和調節內心情緒，提升情緒智商。這種方式能讓孩子以積極態度面對困難，並減少焦慮感。

家長如何協助子女融入角色扮演？

提供玩具： 選擇玩具廚具、醫生套裝等，激發孩子想像力。

營造遊戲場景： 給孩子創造自由發揮的空間，鼓勵他們設計故事情節。

參與但不干涉： 家長可與子女一同進行角色扮演遊戲，但應讓孩子主導遊戲進程。