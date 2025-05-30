學前教育｜幼兒學說話由名詞量詞形容詞學起　學前必知常見字詞

不少家長都會留意到，小朋友學說話時，最早懂得講的通常都是一些人名或者物件名。雖然學前階段的幼兒說話可能未必完整，但其實他們已在慢慢吸收和累積不少詞彙。當中三類字詞對他們的語言發展特別重要，分別是名詞、量詞和形容詞，以下簡單分享一下這三種詞的作用，以及幼兒常用的字詞。



1.名詞：語言學習的起點

幼兒在學語言時，最早掌握的就是名詞，例如「媽媽」、「狗狗」、「蘋果」等。名詞能幫助孩子認識世界，當他們能用名詞稱呼身邊的人、事、物，就代表他們已經開始用言語來組織世界，也開始能夠分辨、命名身邊的事物。當多學一個名詞，就能加強他們的表達能力，同時也可以進一步認識與身邊人的關係。

常見學前名詞

人物：媽媽、老師、弟弟、朋友

動物：狗、貓、魚、鳥

食物：蘋果、蛋糕、飯、糖果

日常物件：椅子、書、水杯、球、衣服

名詞、量詞和形容詞對幼兒的語言發展特別重要。（Freepik）

2.量詞：教懂語言結構與邏輯

家長可能會覺得「一個、兩條」這些量詞太簡單，但其實正正因為每個量詞配對的對象不同，孩子學懂後才會真正理解語言的邏輯和分類，能建立數學概念，培養語言表達能力。

教育局在幼兒課程指引也提到，幼兒應透過語文活動，逐步學會描述物件的數量，建立分類能力，除了說話時意思可以更準確，同時也可以培養邏輯和數感。

常見學前量詞

通用量詞：個（如：一個蘋果）

扁平：張（如：一張紙）

細長：條（如：一條魚）

動物：隻（如：一隻狗）

書籍：本（如：一本書）

3.形容詞：讓孩子學會描述、觀察世界

幼兒可以使用形容詞來描述事物的特徵，例如顏色、大小等。當孩子開始使用形容詞，如「紅色的球」、「好熱的水」，就代表他們開始觀察身邊的事物、觀察世界。

學會不同的形容詞能幫助他們表達情緒，也能加強感官認知能力。家長可以多與孩子講故事、對話，讓他們習慣用形容詞來形容事物，或表達情緒。

常見學前形容詞

顏色：紅色、藍色、黃色、白色

大小：大、小、長、短

性質：熱、冷、軟、硬、快、慢

情感：開心、生氣、驚訝、害怕