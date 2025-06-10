玩積木訓練認知發展 促進手眼協調及專注力 附1至4歲積木訓練教學
撰文：林荺晞
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積木遊戲容易上手且充滿趣味，適合任何年齡層的小朋友，積木同時對孩子的成長有多方面的幫助，不僅能促進認知、專注力及手眼協調，還能激發想像力與創造力。如果能掌握不同玩法和訓練，可以幫助他們更易掌握不同技能。
玩積木的5大益處
1. 促進認知能力
透過不同顏色與形狀的積木，孩子能學習分類、辨識顏色與物體特徵。
2. 提升專注力
在堆疊積木的過程中，孩子需要高度的專注力才能逐步完成目標。
3. 增強手眼協調
堆積木有助於訓練手部穩定性與動作控制，例如改善抓握力、手部的穩定性及上肢動作的控制和放置能力。
4. 促進人際互動
家長與孩子一起玩積木，能增進親子關係，建立良好互動。
5. 激發想像力與創造力
由於積木無固定玩法，孩子可自由組裝，發揮創意並嘗試新事物。
不同年齡的積木訓練
1至2 歲積木訓練
積木選擇：大塊積木（好抓握、防止吞食）
玩法：向上疊好積木後，推倒！倒塌的樂趣好好玩！
建構概念：向上堆疊，可結合大小的抽象概念，如套圈疊疊樂
組裝概念：尚未形成，可先從簡單形狀配對開始玩，並結果聲光效果的積木玩具
2 至 3 歲積木訓練
積木選擇：大塊積木（好抓握、防止吞食）
簡單假扮：高樓大廈、火車、樹、房子
建構概念：向上堆疊，橫向排列
組裝概念：兩個相接即可組成一個成品
3 至 4 歲積木訓練
積木選擇：不同大小形狀，可組裝成品的積木
玩法：有故事情境的積木玩法，如消防車救火
建構概念：有立體概念，可以練習3D及2D的仿作
組裝概念：有組裝概念，可選擇 3~5 步驟完成的成品練習
4 歲以上積木訓練
積木選擇：不規則、多種形狀的小積木
玩法：與同儕合作一起完成積木，一起玩有故事情境的積木遊戲
建構概念：可以練習多個面向、複雜的立體模型
組裝概念：可以練習5個組裝步驟以上的成品