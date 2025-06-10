玩積木訓練認知發展 促進手眼協調及專注力 附1至4歲積木訓練教學

積木遊戲容易上手且充滿趣味，適合任何年齡層的小朋友，積木同時對孩子的成長有多方面的幫助，不僅能促進認知、專注力及手眼協調，還能激發想像力與創造力。如果能掌握不同玩法和訓練，可以幫助他們更易掌握不同技能。



玩積木的5大益處

1. 促進認知能力

透過不同顏色與形狀的積木，孩子能學習分類、辨識顏色與物體特徵。

2. 提升專注力

在堆疊積木的過程中，孩子需要高度的專注力才能逐步完成目標。

3. 增強手眼協調

堆積木有助於訓練手部穩定性與動作控制，例如改善抓握力、手部的穩定性及上肢動作的控制和放置能力。

4. 促進人際互動

家長與孩子一起玩積木，能增進親子關係，建立良好互動。

5. 激發想像力與創造力

由於積木無固定玩法，孩子可自由組裝，發揮創意並嘗試新事物。

不同年齡的積木訓練

1至2 歲積木訓練

積木選擇：大塊積木（好抓握、防止吞食）

玩法：向上疊好積木後，推倒！倒塌的樂趣好好玩！

建構概念：向上堆疊，可結合大小的抽象概念，如套圈疊疊樂

組裝概念：尚未形成，可先從簡單形狀配對開始玩，並結果聲光效果的積木玩具

2 至 3 歲積木訓練

積木選擇：大塊積木（好抓握、防止吞食）

簡單假扮：高樓大廈、火車、樹、房子

建構概念：向上堆疊，橫向排列

組裝概念：兩個相接即可組成一個成品

3 至 4 歲積木訓練

積木選擇：不同大小形狀，可組裝成品的積木

玩法：有故事情境的積木玩法，如消防車救火

建構概念：有立體概念，可以練習3D及2D的仿作

組裝概念：有組裝概念，可選擇 3~5 步驟完成的成品練習

4 歲以上積木訓練

積木選擇：不規則、多種形狀的小積木

玩法：與同儕合作一起完成積木，一起玩有故事情境的積木遊戲

建構概念：可以練習多個面向、複雜的立體模型

組裝概念：可以練習5個組裝步驟以上的成品