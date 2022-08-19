幼兒成長｜積木5大益處 原來1至6歲玩積木有不同訓練

很多幼兒玩具之中，積木算是最受歡迎、最入門的玩具。小朋友從拼砌過程中，懂得專注、發揮創意或掌握形狀認知及技巧。而且拼砌積木益處多，可以訓練小朋友多種技能，包括： 創意思考、邏輯推理、視覺空間概念、手眼協調、手部抓握能力等。但原來一至六歲的小朋友玩積木形狀需要有多樣變化，更不一定自由發揮玩耍，如果能掌握不同玩法和訓練，可以幫助他們更易掌握該年齡能學到的技能。



1 至 2 歲積木訓練



積木選擇：大塊積木（好抓握、防止吞食）

玩法：向上疊好積木後，推倒！倒塌的樂趣好好玩！

建構概念：向上堆疊，可結合大小的抽象概念，如套圈疊疊樂

組裝概念：尚未形成，可先從簡單形狀配對開始玩，並結果聲光效果的積木玩具

2 至 3 歲積木訓練



積木選擇：大塊積木（好抓握、防止吞食）

簡單假扮：高樓大廈、火車、樹、房子

建構概念：向上堆疊，橫向排列

組裝概念：兩個相接即可組成一個成品

3 至 4 歲積木訓練



積木選擇：不同大小形狀，可組裝成品的積木

玩法：有故事情境的積木玩法，如消防車救火

建構概念：有立體概念，可以練習3D及2D的仿作

組裝概念：有組裝概念，可選擇 3~5 步驟完成的成品練習

4 歲以上積木訓練



積木選擇：不規則、多種形狀的小積木

玩法：與同儕合作一起完成積木，一起玩有故事情境的積木遊戲

建構概念：可以練習多個面向、複雜的立體模型

組裝概念：可以練習5個組裝步驟以上的成品

《本文兒童職能治療師小羽經 授權轉載》https://www.instagram.com/ot_athena_forkid/https://www.facebook.com/IamOT.Athena

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