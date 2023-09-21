親子活動｜港媽分享4個積木隱藏玩法訓練數感、空間感、邏輯

不少家庭家中都有積木，小朋友除了能透過玩積木訓練創意外，其實也能透過不同玩法訓練其他能力！護士媽媽Vivian分享4個積木的隱藏玩法，小朋友可以寓學習於娛樂，訓練數感、空間感、邏輯思維。

資料來源：護士Vi媽三小火



4個積木隱藏玩法

家中有積木的家庭可讓孩子依説明書玩，或者天馬行空發揮創意玩，但其實當中有隱藏玩法，小朋友可以從遊戲中學習。今日跟大家分享4個隱藏玩法，如何家中有積木一定要試試看。

玩法一：積木測量

積木是能夠讓孩子直觀感受數量的玩具，大約到2至3歲，孩子就開始建立數感，也喜歡疊高高，將家中有的動物模型用來測量高矮和長短，不久後便訓練出數感。

玩法二：圖形拼合配對

這個對成人來說比較容易，但是對空間感較弱的孩子，做到用積木拼合出圖形再配對，已經是很了不起。大家更可加入顏色配對，只需一張紙和顏色筆，就可以自制桌遊。

玩法三：鏡像空間

這個考驗孩子邏輯思維、視覺感知和空間定位。

初級版：跟着圖中的積木來搭建

進階版：引導孩子圖中的積木，用鏡像反過來搭建

玩法四：場景搭建

任何想像到的場景都可建造，再配合其他玩具，令孩子有一種「原來玩具之間可以突破使用」的感覺。

．迷宮 + 一粒珠

．停車場 + 一排車仔

《資料及相片獲護士Vi媽三小火授權轉載》