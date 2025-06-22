中二兒子「偷偷拍拖」！爸爸陷兩難：該告訴老婆還是偷放避孕套？

發現青春期的孩子戀愛，是否該告知另一半？一名網友在PTT發文透露，日前陪小兒子去看棒球，意外撞見中二的大兒子與一位清秀女孩牽手約會，這才發現兒子早已有女友。他坦言，大兒子成績維持不錯，也未因戀情影響課業，但若讓老婆知道，可能會立刻制止交往，讓他陷入該「誠實以對」還是「裝傻到底」的兩難抉擇。



這位網友在文中分享，當天其實是小兒子抱怨被哥哥臨時缺席，他才臨時一起前往球場，沒想到看到大兒子與女友甜蜜看球。事主坦言，「本來就知道會有這一天，但沒想到他才中二就交女朋友，雖然成績沒掉，老婆知道肯定炸鍋。」因此猶豫是否要比照自己當年父親的作法，默默幫兒子書包裏放保險套。

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不少網友對事主選擇沉默表示支持，認為戀愛是青春的自然歷程，與其干涉，不如適時給予指引與保護：

・「年輕人三分鐘熱度，搞不好下個月就分了，別急着拆散」

・「沒影響課業就先觀察，有備而來比強行禁止好」

・「你不讓他談，他只會更偷偷摸摸，還不如用對的方式教育他避險」

・「搞不好被拆散影響課業還比較大」

・「與其拆散戀情，不如由家長帶着理性與尊重去溝通，減少不必要的誤解與風險」



然而，也有不少人持反對立場，認為夫妻之間應坦誠以對，尤其在牽涉未成年子女的教育問題上，不能單方面隱瞞。有網友提醒：

・「若發生性行為，不管雙方年紀，對方家長若不諒解，真的會報性平，連學校都得處理」

・「不要以為用保險套就萬無一失，數位性影像才是最大的風險，一旦流出，對人生影響更深遠」

・「講呀，為了女方好，女方家長會感謝你」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】