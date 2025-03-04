「自己的事自己做」！這不是在訓練孩子「獨立」你只害他不敢求助

上周送兒子DD去幼兒園，班上來了一個新孩子。我一進去，就看見他與他媽媽在那僵持。

孩子坐地上拿只鞋嗷嗷哭：「你幫我穿，就要你幫我穿」！

媽媽在旁邊的矮凳正襟危坐：「你自己的事情自己幹，你會自己換鞋！」

哦，原來是因為換鞋。



只是，媽媽越是不為所動，孩子越是變本加厲，最後從地上站起來，擠進媽媽懷抱，媽媽也不抱她。她又手腳並用，試圖掛在媽媽身上，媽媽始終蒙娜麗莎的坐姿，不過全臉沒有丁點微笑。

等我把DD送完下來，母女倆還在那兒僵持，只是孩子哭聲更大了，媽媽的臉色更難看了。着急上班，沒空看後續，只知道後來幼兒園老師都被叫過來勸和了。

路上一邊走，我一邊琢磨這事兒。我敢肯定，這一定是個一胎媽媽，還是個很愛孩子的一胎媽媽。因為這跟當年我養女兒CC的場景，簡直一模一樣！

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越琢磨越覺得，作為二胎媽媽，我必須分享一下我踩過的坑。給姐姐CC當媽媽的時候，我特別容易跟老大較勁。給弟弟DD當媽媽以後，我放的水有太平洋那麼深。為甚麼到了老二，我不再說：「你自己的事情自己做」？原因有二：

1. 「你自己的事情自己做」這句話，本身就帶有敵意

想想我們都是在甚麼場合下說這句話？一般都是你心情不太好的時候。如果你心情好，孩子不提你可能也願意上趕着幫忙，但如果你心情煩躁，哪怕很順手的事，也不想幫忙，硬要孩子自己做。

在某些特殊場合，甚至會被我們視作一種挑釁。

譬如，不想進幼兒園，磨磨嘰嘰的要條件 —— 你幫我穿，我才去；

譬如，不想收玩具，拖拖拉拉隱形對抗 —— 你幫我收，我才收



每每這種時刻，我心裏就會有一個小人蹦出來：你自己明明能做到，偏偏要我幫忙！我才不會讓你得逞！

所以，我們義正言辭，你自己的事情自己做！

所以，我們毫不退讓，說了我不幫你，就不幫！



覺得如果妥協，自己就是輸了，孩子就是得逞了。

而我們越是拒絕，越是冷酷，越是急於把孩子推出去，孩子越是撲上來，要你非幫不可。因為這句話，本身就帶有敵意……

雖然，我們拒絕的有理有據，雖然可能冠上「希望孩子獨立」的好目的。但其實，你去回想吧，無論語氣、表情都充滿了不耐煩，包括我們內心的潛台詞也是「你自己能做到的，你就不應該來麻煩我。」表面上是教育，實則是指控。

因為，我們忽略了一個重要事實 —— 孩子請求你幫忙，說明他正在遇到困難。

我知道你肯定會說：不可能，我的要求都沒超過份！穿個鞋，拿個東西，寫個作業有甚麼難的？都是他能力範圍內的。

這就是我養老大時，最大的誤區。

困難，不僅是指這件事超出孩子的能力水平，還包括孩子的狀態。

做事的能力是一種水平，做事時的情緒狀態，也是一種水平。這是我養到老二，才悟出來的一個道理。如果我們看不到孩子的困難和需求，再明知孩子很不情願、情緒很差的狀態下，非逼孩子獨立，那孩子感受的，就只有深深的敵意，就會讓孩子失去對父母的信任，感覺自己被拋棄。

所以，當你一臉嚴肅地說出「你自己的事情自己做」，孩子激動的反抗時，於孩子來說，很可能就已經不再是「這件事我能不能自己做」，而是「媽媽還愛不愛我」的試探了。

孩子當然可以自己做，但如果每次試探都是失望，每次都被用力地推開，就會十分的委屈，會自我懷疑：是不是我提的要求讓媽媽生氣了？

最後認定了一個事實：別指望別人，別人靠不住，父母也不行，你求他們也沒用，他們還會看你笑話……

慢慢的孩子跟父母之間就會形成一個消極的溝通方式，只說父母願意聽的、喜歡聽的。

這也是為甚麼有很多年輕人對父母選擇報喜不報憂。因為害怕父母嫌麻煩，因為不想被父母嫌棄，因為不想體會失望，更因為害怕體驗被人拒絕的羞恥感，以及由此而產生的不配得感。

所以，硬着頭皮，也要讓自己獨立起來。而這樣的獨立，只不過是缺愛孩子的自我逞強。

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2. 這句話暗含着一種評判和指責

本來一件事，對於孩子來說，他可以選擇自己做，也可以選擇去求助別人，或者花錢僱傭別人替他去做，甚至乾脆不做，這是孩子自己的事情，由他自己決定。而孩子需要的回應也是你幫，或者不幫。

你當然可以拒絕，可以直接告訴孩子「我現在在忙，沒辦法幫你」或者「我現在不想動」，但如果我們居高臨下的評判他，一副「你自己明明能做到偏要麻煩別人」的指責感。

在這種暗示下，孩子內心的潛台詞就可能是：「麻煩別人是不對的，找人幫忙是不應該的」、「尋求幫助意味着你的差的、弱的、不好的」、「自己的事情就得自己扛」，這種評判聲音的存在，慢慢就會讓孩子有了求助羞恥感。不敢麻煩別人，不會尋求幫助，更無法與他人建立信任和安全感，從而失去人際資源。凡事自己扛，而不是協商各方資源，這是每一個倔強孩子，刻進骨子裏的養育印記。

有多少人即使人到中年，依然對於找人幫忙這件事羞於開口。

美國神經心理學家路易斯．科佐利諾曾說：一個孩子的生存競爭力，不取決於他自己能夠做成多少事，而取決於他能夠獲得多少人的幫助。

想要成功最重要的一個能力，永遠不是靠自己單打獨鬥出來的。要知道，獨立很重要，但學會尋求幫助和合作也很重要。所以作為父母，我們要傳遞給孩子一個觀念：

真正的獨立是有能力、有意願自己的事情自己做，遇到克服不了的困難，要勇於去求助。

能力不夠的時候；意願不足的時候；都是可以說出來求助的：

．「這個太難了，我需要幫助」。

．「我現在實在不想寫作業/收玩具，能不能幫助/協助我」？



很多時候，不是孩子不好好說胡亂發脾氣，只是沒人告訴他們，這些時候，都是可以「求助」的，導致孩子的情緒永遠會比語言更先一步：遇見作業比較多，題比較難，樂高怎麼也搭不好，他們會急躁、會發脾氣，一邊抗拒着不想做，一邊又不得不做，最後選擇摔摔打打地做。

大人一看孩子做自己該的事還亂發脾氣，也就煩了：「你幹你自己的事，鬧甚麼氣，急有甚麼用，有事不會好好說嗎？」這是我養老大時經常會進入的一個對抗狀態。

但養老二，我就理順了很多。我除了關注能力，更會關注他的情緒狀態。

．「現在我就是不想收玩具！」



好吧，那是過一會兒收，還是我現在幫你一下， 我倆一起收？大多時候，我起個頭，後面的他是可以自己收的。

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某天送幼兒園，偏要我給他換鞋。好吧，我今天可以幫你換，希望你明天心情好了，可以自己換哦！每當DD上頭說，我就是不想自己做，我的金句分享給大家：

好吧，看來你需要一點幫助，你想我怎麼幫你？

90%的時刻，只要我態度對了，他根本就不會要我幫忙，10% 的時刻就是要你幫，我們幫下又怎麼了？

尤其是我們這種二胎媽媽回頭看，還能幫幾年呢？

一個10歲的孩子，你主動想幫人穿鞋，人都不幹呢～

不要說甚麼這樣會縱壞孩子，其實我們自己心裏門清：當我們拒絕的時候，我們到底是不想縱着他，還是在故意跟他較勁。

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