別當掃興家長！女生稱「一小事」致童年遺憾 多年後仍在嬲媽媽
撰文：聯合新聞網
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傷痕不一定會隨着時間淡去！一名女網友在Dcard發布貼文，坦言自己一直無法釋懷小學三年級時，難得的幸福被母親剝奪，表示對方曾在她非常想看卡通時逼迫學英文，錯過喜歡的節目讓她耿耿於懷，因此上初中後，媽媽再次要求學英文時，只得到她冷冰冰的拒絕，「我會拒絕回答都是妳自找的」。
一份於童年里在心底的失落，原來可以久久也放不下：（按圖了解）
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事主表示，當時母親星期六都會搭車去某大學上課，某次不知道為甚麼車上在播卡通，對於家裏沒有電視能看、電腦被限制一天30分鐘的她而言，是莫大的幸福，然而播出沒多久，母親看到路邊英文招牌就突然要教她英文，即使心裏不情願，但在母親哄騙下還是配合了。不過即使拼勁全力回答問題，卻錯過了節目，換來的則是片尾曲，讓她敢怒不敢言。
貼文下不少人共鳴：
・「能體會這種感覺，這也是我長大後跟家人疏離的原因，有些傷痕是一輩子的」
・「沒教導過孩子如何尊重他人，又希望孩子給予尊重」
・「小時候我媽把網絡給用斷，不准玩電腦，也把電視機上盒用掉，剝奪了我放學回家的快樂時光」
・「未經他人苦，莫勸他人善，你若經我苦，未必有我善…那個傷痕傷疤一直都在」
也有網友鼓勵：
・「其實也不必要在意這麼久，人生有更多可以快樂的事，忘記不愉快吧，去擁抱更多的快樂」
・「妳可以選擇，不再只是受害者，而是走出這段傷痛的人」
・「父母不能選擇，過去也不能改變，但現在的妳想要怎麼樣過人生，是妳可以選擇的」
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你是「延長線型」家長嗎？父母若屬這2類型 孩子會抑鬱絕不出奇正確金錢觀孩子該怎培養？別因「肯溫習」給零用錢「一事」最重要4歲兒子有甚麼未來志願？他「一原因」答「我想上班」嚇倒媽媽「自己的事自己做」！這不是在訓練孩子「獨立」你只害他不敢求助
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