親子關係｜你以為的尊重子女受落嗎？10個建議與青春期孩子相處

青春期的教育是一個艱難的時期，不少父母可能都會感覺，自從孩子自從進入青少年期後，彼此關係更疏遠了，孩子變得不太願意主動分享近況，而父母若開始窮追猛打，反而會容易引起孩子不悅，造成更嚴重的隔閡。這種現象對大多數父母來說，都是最具挑戰性的問題，偏偏青少年時期，正屬個體成長與社會化最重要的階段，所以父母們不妨善用以下溝通方式，來關心家中孩子，並維持良好的互動關係：

文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



與青春期孩子溝通的10大建議！（按圖了解！）

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1. 尊重與傾聽青春期孩子

孩子想表達想法時，請練習尊重孩子的意見，給他機會說出心理的想法，表現出真心想傾聽孩子的態度，可讓孩子較願意與您交談，也較容易說出心聲。這個觀念在與青春期的孩子溝通和相處時尤其重要，因為孩子開始有主見、有自己的想法，先能夠尊重和傾聽孩子，孩子才會同樣地尊重並傾聽你的想法。

2. 避免只有單方說話

溝通應該是雙向的，並非都是單方面在說話，另一方只是聽。請別抱怨孩子不告訴你他們的近況，建議可以檢討自己是否會一味地傳達自己的想法，而忽略了孩子的感受和意見，最後不自知地抱怨孩子不願意聽話。建議嘗試以交換想法的方式，與孩子進行對話，如此才能有效溝通，並能以身作則成功地教育孩子。

3. 青少年易不耐煩、避免講話落落長

試著回想以前自己青少年時期，是否曾在父母說完話前，就忍不住想逃離現場的經驗，現在的青少年也面臨一樣的情況，也是自己孩子的心情。建議父母開口前先想著小孩不喜歡被嘮叨的心情，並儘量將想說的話，縮短至一半，才能精簡扼要地傳達你的想法，避免說到一半孩子早就沒在聽的狀況，甚至進而導致雙方衝突，父母最好是能在他們表現出反感之前，就先把想說的話說完。

4. 利用場合和掌握機會教育

想要來個完美的機會教育嗎？其實機會往往在意想不到的時刻出現，如果先跟小孩預告何時要來場深度談話，其實對孩子與家長雙方，心理壓力都很大，不妨利用平常偶然的場合與時機，例如在車上或深夜時，與子女在餐桌吃宵夜的偶然交談，並給予孩子最真誠的想法與建議。

5. 令人舒適的動作與環境

其實肢體語言和眼神交流的方式，有很大的學問，一點小改變，就可以改變和孩子對話時的感受，大多數的青春期孩子（尤其是十幾歲的男孩），比較接受開放性的談話空間，對話時，也請減少直接看著孩子的眼睛說話。若父母們總是直直盯著孩子的眼睛，說著重要訊息，孩子會感受到攻擊性，而產生不安全感，不妨試著在走動時或坐著時，偶爾望向別處進行對話。

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6. 先別急著批判

父母要儘量先假設孩子有充分的理由，去做他們所做的事，建議表達出你對他們做出的選擇感到好奇，並尊重他們的想法。若父母消除了先入為主的觀念，不預先判斷是非或對事物貼上標籤，孩子就更有可能談論他們的想法，與分享更多事情。

7. 家長不是青少年、應保持該有的成熟

有些家長可能為了拉近與孩子的距離，開始揣摩青少年說話的語氣，但別忘了自己已是位成人，應保持成人應有的高度與智慧，成熟地和孩子互動與對話。

8. 展現願意幫助孩子的心意

如果您懷疑孩子有些不良行為（如抽菸、喝酒)，或有些需要輔導的偏差行為，請保持溫和的態度，別忘了以上幾點原則，並直接地告訴孩子，如果需要協助，你會幫助他們解決問題。

9. 孩子都在看！家長別忘以身作則

身教是最好的教育之一，舉例來說，身為家長如果食言而肥，除了對孩子做了最壞示範，也會讓青春期的孩子對你更反感。若父母親曾表示決定要做某件事，或戒掉某個壞習慣，就請努力實踐目標與承諾，要曉得父母的一舉一動，小孩全都看在眼裡，甚至會學習你的行為。

10. 青春期少年有想法、幫助孩子獨立思考

青春期的孩子，並非如兒童般需要父母協助做決定，此時家長應適時放手，並培養孩子獨立思考的能力，例如討論不良行為的潛在影響，以輕鬆的語氣，反問孩子對某事物的想法如何，幫助他們批判性地思考，幫助他們理解如何面對生活中的挑戰。此外，請適時地肯定孩子，使他們對生活和未來，都充滿信心！

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：如何與青春期孩子溝通和相處？家長切記這10個方法】