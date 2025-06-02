小一派位首三志願低於8成 專家估計進取者較多 建議家長應這樣做

小一統一派位結果於6月4日（周三）揭盅，教育局表示，本年度共有19,489名兒童參加小一統一派位，有約79.7%獲派首三個志願學校，按年下跌4個百分點。升學選校專家梁永樂則認為，因人口下降之下，理應持平甚至上升，所以出現輕微跌幅情況實際上是顯著的。他同時建議新一屆家長統一填表時，要注意部份細節！



2020/21年度至2025/26年度小一入學派位結果

年份：統一派位申請人數；獲派首三志願人數；首三志願成功率

2020/21：26793；19554；73%

2021/22：21211；18645；77%

2022/23：22898；17843；77.9%

2023/24：20355；16688；82%

2024/25：19204；16083；83.7%

2025/26：19489；15538；79.7%

每年度的小一統一派位結果的數據，會在派位後於教育局網站公布。家長可參考過往的申請人數及首三志願成功率作比較，以預測需申請學年的競爭率。統一派位申請人數愈多，競爭自然愈大，更影響家長填表時採取保守還是進取態度。

教育局表示，本年度共有19,489名兒童參加小一統一派位，較去年增加285人，有約79.7%學童獲派首三個志願學校，按年下跌4個百分點。

首三志願成功率低於8成 部分家長感擔憂

有家長網上發文稱本年度首三志願成功率低於8成，實在讓人感到擔憂。不過，亦有部分網民推測或有家長在申請時考慮到在疫情和移民潮過後，在港學童的比例會比往年減少，因而作出更進取的態度，導致獲派首三志願的成功率下降。有家長感慨，首三志願成功率的下降讓自己更加堅決選擇申請直資或私立學校，更指：「命運由自己掌握，即使失敗了心情都會舒暢一點。」

升學選校專家估計進取申請人為多 致名校爭崩頭

面對今年首三志願成功率有下跌的情況，升學選校專家梁永樂則認為因人口下降之下，理應持平甚至上升，所以幾個百分點跌幅實際上是顯著的。他估計，或本年度的申請人氣氛多以「全攻型進取」的方式填表，導致名校爭崩頭，落空的比率自然高。

不過，他亦提出可能有些家長意識到，統一派位剩餘學額有一定數目的學校，不論第幾志願都有機會獲派，所以首三志願均選擇最受歡迎的學校，就算明知乙二乙三全無機會，結果不是第一志願，就跌至第五、六，或更後。

以東區為例，若按次序：愛官、新舊基灣、愛蝶灣、柴米、丘佐榮、愛官，不是第一志願，就肯定跌出首五志願。

建議預留第二或第三志願 作保守選項

梁永樂同時建議，新一屆家長統一填表，還是應預留第二或第三志願保守，填寫二線學校。他坦言，若家長以學校受歡迎程度排序志願先後次序，並不是勇的行為，而是不理性的表現。

現時不少學校已公布叩門程序及詳情，或有家長認為心儀受歡迎學校填寫第二或第三志願，叩門會有幫助。梁永樂刖認為用途不大，同時提醒叩門學額相當少，家長勿抱太大寄望。