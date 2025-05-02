小一入學2026｜即睇官津直私分別 拆解一條龍/直屬/聯繫學校關係

小一入學2026｜現時不少直資及私立小學已開放2026/27年度的小一招生申請，而官立或資助小學則會在9月透過小一入學統籌辦法開放自行分配學位申請。香港的小學主要分為四大類：官立、津貼、直資及私立學校，有些學校更設有一條龍制度，《01親子》為你簡述各類學校的特點，助家長輕鬆了解選擇方向。



解構官立、津貼、直資與私立學校分別

官立學校

官立學校是由政府全資營運及管理，因此沒有宗教背景，學生無需繳交學費，教職員均屬政府公務員。這些學校採用本地課程，主要提供中文、英文、數學、科學、通識、體育和美術課程。家長需通過「小一入學統籌辦法」申請入讀，收生程序統一透明，家長可選擇自行分配學位或統一派位方式申請入學。

津貼學校

津貼學校由政府資助，大部分都由非牟利團體或宗教團體經營，故此擁有學校命名權。津貼學校課程上與官立學校無異，同樣無需繳交學費，不過部分津貼學校設有宗教背景，並提供相應的特色課程。

家長需通過「小一入學統籌辦法」申請入讀，收生程序統一透明，家長可選擇自行分配學位或統一派位方式。部分津校與直屬中學聯繫，直屬中學最多會保留餘下學額的85%予其直屬小學的小六畢業生，讓學生可優先升讀指定中學，減少升學競爭壓力。

直資學校

直資學校由不同辨學團體開辦，可獲政府部分資助，並保留學費及課程設計的自主權。學費因學校而異，從每年數千至數萬港元不等。直資學校提供更多元化課程，包括國際課程或本地課程的結合，並注重課外活動發展，是本地學校與國際教育的橋樑。

由於直資學校擁有自行收生權利，學校可自行修訂申請入學的準則，但不能設筆試，家長可透過相應的校網自行選擇報名。

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私立學校

私立學校由辦學團體全資經營，擁有完全自主權，包括課程設置及收生標準，惟不能透過筆試形式進行招生。私立學校的學費較高，每年可由數萬元達至十多萬港元不等。這類學校多採用國際課程（如IB課程），吸引來自不同文化背景的學生，並提供小班教學及全人教育。

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官立、津貼、直資與私立學校比較

1. 教育課程

- 官立及津貼學校遵循教育局制定的本地課程，課程內容規範。

- 直資及私立學校課程更靈活，提供國際課程選擇，如IB或英美式教育。

2. 學費

- 官立及津貼學校學費全免，但通常會額外收取其他費用，如書簿費、校服和課外活動費用。

- 直資學校學費適中，私立學校學費昂貴，每年可由數萬元達至十多萬港元不等。

3. 收生

- 官立及津貼學校需透過小一入學統籌辦法申請入讀，選擇自行分配學位或統一派位方式。

- 直資及私立學自行設有獨立收生準則，家長需透過相應的校網自行報名。

4. 升學優勢

- 部分學校提供直屬中學或聯繫中學升學機會。

- 私立及直資學校提供國際課程，學生更容易銜接海外教育體系。

一條龍、直屬、聯繫學校關係

一條龍學校

一條龍學校（簡稱龍校）是中小學直接銜接的辦學模式，學生在小六無需經過篩選即可直升所屬中學。這種模式教育理念連貫，通常採用相同的資助模式。根據規定，龍校需保留至少15%的中一學位供其他小學學生申請。直資學校中有不少採用一條龍模式，其他學校則較少。

直屬學校

直屬學校的中學一般可預留最多85%的學位給其直屬小學的學生。小六學生若選擇直屬中學為第一志願，並屬於派位的第一或第二組別，獲派的機率相對較高。然而，最終分配仍需根據有關中學能提供的學位，按派位組別及隨機編號依次分配。

聯繫學校

聯繫學校的中學與多間小學建立關係，可預留最多25%的中一學位供聯繫小學學生報讀。這種關係較為靈活，適合希望為子女提供多個升中選擇的家長。例如，英皇書院及皇仁書院等官立名校都有多間聯繫小學，增加學生進入名校的機會。