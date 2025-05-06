小一入學26/27學年｜官津直私報名時間 附自行分配&統一派位機制

小一入學2026｜小一統籌｜一年一度的小一統一派位將在9月開始接受申請，《01親子》為各位父母整理了2026/27學年小一入學懶人包，讓家長預先做好準備，包括「小一入學統籌辦法」的各個重要日子、私立及直資學校的申請方法、統一派位階段的注意事項，幫助各位家長的子女順利升讀小一，開心迎接小學生涯！



官立及資助學校：小一入學統籌辦法

參考2025/26年度小一自行分配學位的結果，獲派學位的學生人數達20,644，成功率達49.4%，較去年下降0.5%。本港現行的小一入學機制分為「自行分配學位」和「統一派位」兩個階段。

小一統籌時間表

由於2026/27年度的小一入學統籌辦法尚未公佈詳細報名事宜，確實日期需等待教育局作進一步公佈。

2025年9月：派發小一入學申請表

2025年9月下旬：遞交小一入學申請（參考2025/26年度：網上電子平台報名於2024年9月19日至27日接受申請；實體表格於2024年9月23日至27日接受申請）

2025年11月：學校公布自行分配學位結果

2025年11月：自行分配學位註冊

2026年1月上旬：未獲自行分配學位之學童家長收到統一派位選校通知書

2026年1月中旬：統一派位報名（參考2025/26年度：網上電子平台於2025年1月13日至19日接受報名；指定統一派位中心於2025年1月18至19日接受報名）

2026年6月：公布統一派位結果

2026/27年度小一入學統籌時間表。

私立及直資小學：自行收生

私立小學和直資小學皆可以自行收生，因此無需通過教育局的「小一入學統籌辦法」進行收生，入學申請程序及時間由學校決定，一般而言，現時香港的私立小學、直資小學接受申請日期會比教育局的「小一入學統籌辦法」早。 整個收生程序由申請、面試至取錄，通常會於翌年3月內完成，建議家長應及早向學校查詢，並提交申請。

現時已有部分私立及直資小學公佈了報名及簡介會日期，不過每所學校的入學申請程序做法不一，家長需自行到心儀小學的校網留意申請入學事宜。

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小一入學統籌辦法

香港的官立小學及資助小學都會參與「小一入學統籌辦法」以錄取小一新生。小一入學統籌辦法分為兩個階段，即「自行分配學位」及「統一派位」，如果申請未能於自行分配學位階段獲得學校錄取，將會自動進入「統一派位階段」，不需要另行申請，由教育局統一分配學位。

自行分配學位

每所官立及資助小學會將其小一學額的大約50%作為「自行分配學位」之用。在「自行分配學位」階段，家長可替其子女向一間位於任何小一學校網的官立或資助小學，遞交小一入學申請表，申請該校的自行分配學位。而若家長同時向多於1間官立或資助小學申請學位、或同時經「小一入學電子平台」和以紙本申請，其子女的自行分配學位申請將會作廢。 直接資助計劃小學、私立小學及英基學校協會屬下小學均不在「小一入學統籌辦法」之內，若家長想為其子女入讀該學校，需要自行向有關學校申請。

自行分配學位分為兩類，第一類為「供有兄／姊在該小學就讀或父／母在該小學就職的申請兒童的學位」，凡屬此類別的申請兒童必獲取錄，亦即俗稱的「世襲制」，此類學位約佔學校小一學額的30%。

而當學校符合「世襲制」資格的申請超出30%學額時，按教育局規定，小學必須取錄所有此類「世襲制」學生，所以當人數多於30%學額，小學須用統一派位的名額，俗稱「超收」。反之如果「世襲制」學生不足，未能用盡30%學額，小學便可把剩餘學額撥予「計分辦法準則」自行分配，亦即所謂的「計分制」學生。

計分方法

根據「計分辦法準則」分配的學位，教育局規定此類學額佔學校小一學額不少於20%，若申請兒童的數目超出其學位數目時，學校須按照以下「計分辦法準則」甄選學生。家長要注意，申請兒童只能在第（一）至第（五）項中選一項填報；而在第（六）至第（七）項中，亦只能申報其中一項。所有申報的關係必須證明屬實，才可以獲得有關分數。

計分辦法準則：

1. 父/母全職在與該小學同一校址的幼稚園或中學部工作 - 20分

2. 兄/姊在與該小學同一校址的中學部就讀 - 20分

3. 父/母為該小學的校董 - 20分

4. 父/母或兄/姊為該小學的畢業生 - 10分

5. 首名出生子女（即為家庭各子女中最年長者） - 5分

（上述5項只可揀選1項）

6. 與該校的辦學團體有相同的宗教信仰 - 5分

7. 父/母為該小學主辦社團的成員 - 5分

（上述2項只可揀選1項）

8. 適齡的兒童（即翌年9月開課時年滿5歲8個月至7歲） - 10分

統一派位

至於「統一派位」方面，每所學校統一派位學額的10%（甲部）是不受學校網限制的，家長可選擇不超過三所位於任何學校網的小學；餘下90%的統一派位學額（乙部）是受校網限制的，家長須選擇其住址所屬學校網的選校名單內的小學。而未能於自行分配學位階段獲得學校錄取的學童，將會自動進入「統一派位階段」。

統一派位是根據家長的選擇及學童的「隨機編號」分配學位，電腦程序首先會處理不受學校網限制的學校選擇，然後處理受學校網限制的選擇。

小一統一派位填表須知

- 甲部可不受校網限制，填寫1至3間學校，不一定要填滿3個選擇。

- 乙部必須填寫住址所屬的小一校網內學校，家長應該將30間學校選擇盡量填上，不要留空。

- 乙部的學校選擇可以重複甲部位於住址所屬校網的學校選擇。

- 如果家長有超過1名子女同時參加統一派位，並希望獲派同一學校，其所有子女的選擇學校表格內必須填上一樣的選擇，包括選校數目及次序等

小一統一派位Q&A

1. 「隨機編號」是否等於「小一入學申請編號」？

不是， 「隨機編號」是由教育局隨機分配給參加統一派位的學童，與順序、學校分配無關，亦與出生日期毫無關聯。

2. 子女入讀與小學同名的幼稚園，可以直升小一嗎？

香港的「一條龍」模式僅適用於小學升中學，不適用於幼稚園升小學，所有官立或津貼小學均需通過自行分配學位或統一派位進行收生，幼稚園背景不在甄選條件內。

3. 已獲直資小學取錄，是否還能參加統一派位？

不可以。直資小學錄取後，家長需簽署放棄參加統一派位的通知書，學校會將此通知交予教育局進行處理，確定學生不參加統一派位。

4. 已獲私立小學取錄，是否還能參加統一派位？

可以。但需注意的是，私立小學在統一派位結果公佈前，會收到參與統一派位學生的名單，可能因此取消已錄取學生的學位，家長需慎重考慮並留意相關風險。

5. 為什麼會被派到未選擇的小學？

統一派位的原則是確保所有申請人都能獲得學位。如果所選學校學額已滿，系統會將學童分派到尚有學位的學校，即便該學校並不在家長的選擇範圍內。

6. 若子女重讀K3，明年可否再申請統一派位？

若學童已參加統一派位並獲派學位，則不能再申請下一年度的派位。而若未獲得學位，可以選擇來年重新申請，但需確保孩子的年齡在「適齡範圍」內，否則會失去自行分配學位的10分優勢。