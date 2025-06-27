不一樣的家人｜由鄰居成為家人！「美麗的距離」成建立親情的契機

不一樣的家人｜由甄子康（少爺占）、李芯駖（sumling）、練美娟（娟姐）主持的《不一樣的家人》於23日在ViuTV首播。三位主持將拜訪10個不同背景的家庭，讓觀眾了解到人與人之間其實可以透過濃厚的感情跨越血緣、甚至跨越種族，成為一家人，改變觀眾對「家」的看法。



即使沒有血緣關係，也能擁有血濃於水的親情。昨晚（26日）ViuTV播出的《不一樣的家人》第四集介紹了Chiko一家的故事。Chiko自小與鄰居Alan一家便已建立了深厚的感情，更將Alan視為「契爺」，同時與Alan的兒子阿朗之間更是如同姊弟般互相照顧，彼此扶持。

《不一樣的家人》每逢星期一至五22:30-23:00於ViuTV 99台播出。（資料圖片）

「美麗的距離」 使雙方超越血緣關係

自Alan的兒子阿朗出生後，住在他十步之內的鄰居Chiko便經常邀請阿朗一起玩耍，自此成為兩家人建立深厚聯繫的契機。當被問到如何看待突然出現的「家姐」時，阿朗則以「雀仔一開眼會認阿媽」來形容跟Chiko的關係。

他憶起感覺出生時腦海中便默認Chiko是自己的家姐，直到四歲時才恍然大悟她並非親生姐姐。不過，Chiko在他心中，依然是那個最親近的「家姐」。

雖然未有血緣關係，但雙方仍然以「家姐」和「細佬」互稱。阿朗更感慨Chiko比親生哥哥更要親密：「因為有血緣關係的人，可能由於長期共存一個空間，更容易察覺對方的短處。」相比之下，與偶爾見面的Chiko擁有「美麗的距離」。阿朗坦言，雖然不時會與Chiko發生爭吵，但大家既是家人亦是朋友，爭執過後反而更容易多走一步互相檢討及改善。

無所不談的「契爺」 成傾訴心聲的最佳對象

作為「契女」的Chiko，很樂意與自己的「契爺」Alan 傾訴感情狀況。Chiko形容Alan性格較開放，甚至笑稱即便是「殺人、出軌」這種假設性問題，Alan也會認真地投入討論，讓她感受到一種無所不談的親密。Alan坦言，偶爾接送Chiko下班時，總感受到鄰居異樣的目光，彷彿在質疑他們的關係，但Chiko則笑著調侃他「過份解讀」。

Chiko與Alan一家之間的關係緊密深厚，甚至在Alan太太臨終前，Chiko亦被負責安排其身後事，更將前身屬於太太的美容院轉交給Chiko作陶瓷教室之用。回憶起Alan太太患病的日子，Chiko不忘照顧並記下需要忌口的食物，更接力到醫院探訪，希望能分擔壓力同時協助過渡困境。雖然Chiko與Alan一家並無血緣相連，但她早已成為其中不可或缺的一員。這份跨越血緣的親情，讓Alan一家與Chiko的關係更顯珍貴。