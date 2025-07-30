全民運動｜啟德體育園邀多個家庭欣賞熱刺公開訓練+蠟筆小新展

啟德體育園全心致力推廣全民運動，透過舉辦各類精彩活動連繫社區，啟發新一代對體育的熱情。昨天（7月29日），園方特別邀請了來自香港兒童基金會及啟德區共12個家庭約40個大小朋友，讓他們在暑假到訪啟德零售館及主場館，享受一個充滿樂趣的下午，體驗「香港主場」的獨特魅力！



蠟筆小新互動體驗 亞洲巡迴首展

到達啟德零售館後，小朋友們奔向「蠟筆小新玩轉！時空大冒險」互動體驗展中盡情探索，這個亞洲巡迴首展，從四月持續到8月31日！展覽設計得趣味十足，融合漫畫、動畫和電影的經典場景，讓每位參觀者都能沉浸在《蠟筆小新》的奇妙世界中。特設的主題博物館更回顧了35年來的經典時刻，讓大家重溫那些感人的片段！場內的快閃限定店更有超過200款《蠟筆小新》主題精品，保證每位家庭成員都能找到屬於自己的樂趣！小朋友們在各種驚喜遊戲中盡情玩耍，拍下難忘的打卡瞬間，留下美好的回憶。

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國際球隊熱刺公開訓練 全方位足球盛宴

經過一輪熱身後，大家浩浩蕩蕩前往啟德主場館，觀賞知名國際球隊熱刺的公開訓練，感受球場上的熱烈氛圍。對小朋友來說，這是一個難得的機會，想像一下，當他們看到心目中的偶像在眼前奔跑時，心中的興奮是多麼難以言喻！一家大小齊齊觀看球賽，為球隊歡呼助威，浸沈在每一個精彩瞬間。這不僅僅是觀賽，更是一場全方位的足球盛宴，讓他們感受到運動的魅力、團隊合作的精神，以及那份無與倫比的親情與互動！

此外，啟德零售館還提供各式足球周邊產品，讓小朋友們可以挑選自己喜愛的球隊商品，提升他們的參與感和歸屬感。無論是球衣、足球還是各式紀念品，這些都能讓孩子們在心中燃起對足球的熱情，期待下一次的足球之旅！

受邀的啟德街坊杜先生興奮地表示：「感謝啟德體育園的邀請，我、太太和兒子都玩得非常開心！孩子對足球的熱愛無法言喻，看到國際球會的訓練更是讓他心潮澎湃，這個場館的環境舒適，食物也非常美味，真是一個難忘的經歷！期待將來有更多機會與家人一起來這裡看比賽！」

林太則開心地說：「我能夠和丈夫、小朋友一起觀賞熱刺的公開訓練，真是太幸運了！整個場館的氛圍震撼，氣氛超級好！在進入場館前，我們還在零售館的蠟筆小新展體驗，裡面有很多大人也覺得好玩的遊戲，孩子們玩得不想走！這裡真的有很多適合小朋友的娛樂設施，期待下次再帶孩子來玩！」

這樣的活動不僅激發了孩子們對足球的熱情，也促進了家庭之間的互動與連結，讓每位參與者都能留下難忘的回憶。啟德體育園正成為香港家庭娛樂的新地標！

作為香港最大型的綜合體育娛樂和休閒新地標，啟德體育園不僅提供國際級一流的場地，還為社區和遊客提供一站式的飲食、購物及娛樂體驗，大力推動香港的體育娛樂旅遊發展，為賓客帶來精彩的回憶！