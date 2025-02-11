親子活動｜嬰幼兒野餐必備物品checklist 附五大防蚊貼士

親子野餐｜親親大自然時享用美食，相信是不少家庭的假日之選。為了確保親子活動能夠愉快又安全地進行，必備的野餐物品清單和有效的防蚊措施是至關重要。《01親子》為你整合嬰幼兒野餐的必備物品清單，以及一系列防止蚊蟲叮咬的方法。做足準備，自然玩得開心又放心！



郊外野餐向來是小朋友喜愛的親子活動。不過，炎熱的天氣和陽光直射可能對小朋友的健康造成威脅。因此，家長應選擇在樹蔭下野餐或在場地許可的情況下自備防曬帳幕。各位爸爸媽媽亦可根據當日天氣而選擇為子女穿上涼感衣及或帶備隨身風扇散熱。

在戶外，不論是大人或小朋友都可以選擇淺色長袖衫和長褲，以免被蚊蟲叮咬。各位家長亦可以為小朋友穿上包覆性強的鞋子，減少在跌倒時受傷的風險。

嬰幼兒野餐物品清單

以下為各位爸爸媽媽推介帶嬰幼兒野餐的物品清單，大家可以按照實際情況帶備有需要的物品。

大尺寸的野餐墊

懶人桌/托盤

防曬帳幕/太陽傘

露營手推車

椅子

小玩具

冰袋/保冷箱（放置嬰兒食物）

副食品（可帶多一份作備用為佳）

奶粉、暖水

一口小食

替換衣物、帽

酒精消毒濕紙巾

嬰兒濕紙巾

尿片

毛巾

驅蚊用品

急救藥包

即學5個防蚊小貼士

１. 嚴選兒童適用驅蚊劑等驅蚊產品

避蚊胺 (DEET)，是目前最有效的驅蚊物質，它會散發一種蚊子極其討厭的氣味，避免蚊子纏身。有研究指出，DEET濃度達20%或以上的驅蚊劑，能夠保護使用者長達5-8小時。但由於兒童皮膚幼嫩，建議家長應使用DEET濃度10%以下的產品。

２. 穿著淺色寛鬆及材質通爽的長袖衣褲

炎炎夏日進行戶外活動，小朋友難免會汗流浹背，令驅蚊劑隨汗水流失而失去功效，需要重新使用驅蚊劑。因此建議家長安排小朋友穿著寛鬆、材質通爽的長袖衣褲，避免露出太多肌膚，亦方便身體散熱和排汗。蚊子比較畏懼強光，而淺色可反射光線，防止牠們靠近。

3. 放置蚊香或使用電子驅蚊器

蚊香和電子驅蚊器可以釋放出對蚊子等昆蟲有驅逐作用的氣味，減少叮咬的機會。

4. 避免在蚊子和其他昆蟲活動的時段外出

蚊子和其他昆蟲往往會在黃昏和晚上活動，盡量避免在這些時段外出，可以減少被叮咬的機會。

5. 清理環境

蚊子和其他昆蟲往往棲息在濕潤和髒亂的環境中，保持環境清潔和干燥，可以減少它們的棲息地和繁殖的機會。

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