嬰兒幾歲開始用防曬？SPF不是越高越好！附選購貼士+物理遮陽法

夏日炎炎，家長最怕就是外出活動時，孩子會曬黑曬傷，但是為孩子選購防曬產品時，應該按甚麼標準挑選？兒童在甚麼年紀開始才應該使用防曬產品？防曬係數（SPF）是不是越高越好？以下會解答大家對兒童防曬產品的各種疑問，家長可以參考。



6個月以下嬰兒不宜使用防曬產品

兒童應該從甚麼年紀開始使用防曬產品呢？根據美國食品藥物管理局（FDA）指引，6個月以下的嬰兒不建議使用防曬產品，因為他們的皮膚比較容易吸收化學成份，越早使用防曬產品，就越容易形成敏感性皮膚。

至於年紀較大的嬰幼兒，如果只是短時間外出，曬傷風險相對較低，未必需要塗抹防曬乳。而且接觸陽光能夠吸收維他命D，對發育有幫助。不過若家長預計幼兒要長時間進行戶外活動，也可以考慮使用較安全的防曬產品或其他物理遮陽方式。

年紀較大的嬰幼兒，如果只是短時間外出，曬傷風險相對較低，未必需要塗抹防曬乳。（photoAC）

優先選擇低致敏成份防曬產品

消委會早前指出，市面上的兒童防曬產品，當中的防曬成分與一般成人防曬產品沒有太大分別。只是兒童專用產品可能含較少容易致敏的防腐劑（如MIT、CMIT）。

如果孩子有皮膚敏感病史或濕疹，可考慮選用性質相對溫和，較少機會造成敏感的物理性防曬產品。購買時可多留意防曬產品的成分，選擇物理性的防曬因子，例如氧化鋅（Zinc oxide） 和二氧化鈦 （Titanium dioxide）。

防曬係數越高未必越好

許多家長選購防曬產品時，都會有一個迷思：防曬係數越高效果越好。其實SPF30的產品已經能阻擋97%的紫外線，即使使用SPF100的產品，也只是增加2%至3%，暫時也未有實驗證明更高防曬係數的產品能夠完全阻隔紫外線。

防曬產品的效果會隨着時間減弱，一般建議每2至3小時補塗一次。只要塗抹足量並定時補塗，即使使用防曬係數較低的產品，效果也不會差太遠。此外，防曬係數越高，往往產品質地就越濃稠，較容易造成毛孔阻塞。

防曬產品的效果會隨着時間減弱，一般建議每2至3小時補塗一次。只要塗抹足量並定時補塗，即使使用防曬係數較低的產品，效果也不會差太遠。（photoAC）

4大嬰兒物理防曬建議

1. 外出時，儘量避開中午等強紫外線的時間。

2. 如外出時陽光猛烈，兒童可配戴深色大鏡片及100%防UV的太陽眼鏡。

3. 6個月以下的嬰兒可穿防曬衣或者用雨傘遮陽，不建議使用防曬乳。

4. 選購防曬衣物時，應注意衣物的紫外線防護係數（UPF），並優先選擇純棉材質的深色衣物，其次是化纖和絲質材質。