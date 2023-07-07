驅蚊｜蚊怕水與防曬該先噴哪種？次序出錯　防蚊效果等於零

台灣國衛院國家蚊媒中心首席防疫顧問陳錦生於7月4日表示，帶病毒的斑蚊會終生具有傳染力，必須清除滋生源，如人工容器，可以搭配防蚊液。另外他也提醒，現在天氣炎熱，先擦防曬再擦防蚊液，順序不對效果就沒了。



陳錦生說明病媒蚊主要就是埃及斑蚊以及（白紋伊蚊）白線斑蚊兩種，埃及斑蚊喜歡在室內活動，同居人容易感染；而白線斑蚊喜歡在室外活動。他也說，蚊卵可以耐旱三個月、甚至為6個月，只要再遇水3天内就會孵化且雌蚊會把卵產在容器內壁接近水面處，因此除了倒掉積水，還要把容器刷洗乾淨。

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陳錦生表示，防蚊液效果主要是靠蚊子不喜歡的味道，若是先噴防蚊液，再用防曬，防曬味道就會蓋過去防蚊液的味道，就沒有效果。

台灣疾管署副署長曾淑慧提醒，戶外活動請做好防蚊措施，例如：穿着淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑。市民如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並告知醫生旅遊活動史，也請醫生適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，並請留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。

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