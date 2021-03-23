消委會測兒童單車頭盔非愈貴愈好　達人四招兩小時內教識踩單車

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-03-23 19:21

在疫情的影響下，戶外運動亦大受歡迎，踩單車便是其一，相比起好的單車，更要準備一個好的頭盔，但頭盔該怎樣選，是否愈貴愈好？消委會測試了市面14款聲稱適合約7歲兒童佩戴的單車頭盔，結果發現保護程度得分最高的頭盔之中，一款最便宜的$99元樣本，保護程度得分更勝最貴樣本$900元的頭盔。

按圖即睇兒童頭盔測試結果：

+ 9 + 9 + 9

平價貨也有好選擇

消委會529期《選擇》月刊中公布了14款聲稱適合約7歲兒童佩戴的單車頭盔型號，樣本大多在歐洲購買，售價由$99至$900。測試包括頭盔在時速20公里受撞擊時，其正前方、後方及側面等的保護能力。結果發現，保護程度得分最高的頭盔之中，竟有一款是最便宜的$99元樣本，保護程度得分更打敗最貴樣本$900元的頭盔，因此價錢不代表一切。

選擇貼士

佩戴及保養要點

+ 2 + 2 + 2

四步學識踩單車

+ 7 + 7 + 7

柴灣一間單車舖，標示著學單車$100兩小時，而且蔡老闆表示兩小時的教學完成後最少能掌握6至7成！

1.先踩四轆單車

蔡老闆分享，近年家長很迷信：「好多家長唔俾小朋友踩四轆，話會踩壞腳！所以好多玩平衡車玩到識飛嘅小朋友都未必識踩單車，因為佢地做唔到流暢踩腳踏個動作。」所以先踩四轆單車，一來是給小朋友踩腳踏的經驗，二來蔡老闆可以觀察到小朋友的程度，跟進教學。

平衡車雙腳離地十秒

2.平衡車雙腳離地十秒

上文提及，踩單車就是平衡加踩腳踏而已，這部分一般人要練40分鐘，有玩過平衡車的茶茶只用了約10分鐘就做到。練習重點是要有一定速度，然後離地愈久愈好，十秒成功便挑戰十五秒，而這個耗時最長的步驟，蔡老闆有以下貼士給小朋友（點擊圖片查看）。

加單腳踏

3.加單腳踏

加單腳踏後，蔡老闆指示茶茶，把左腳（看小朋友重心腳是哪隻而定）放在腳踏上，用右腳蹬地四下加速，然後抬起右腳做出類似步驟三平衡十秒的動作，用意是練習踩單車時的起步。

完整單車 實試

4.完整單車實試

最後一步，把兩腳都加上腳踏，叫小朋友重複步驟四的做法，惟一不同是抬腳後要馬上踩腳踏。